Os EUA têm conduzido ataques aéreos contra alvos ligados ao Irão no Iraque e na Síria

Os Estados Unidos lançaram uma onda de ataques contra forças ligadas ao Irã no Iraque e na Síria na sexta-feira, atingindo alvos que incluíam instalações usadas pela elite da Guarda Revolucionária de Teerã em retaliação a um ataque de drone que matou três soldados americanos.

Os militares dos EUA disseram que 85 alvos foram atingidos em sete instalações distintas, incluindo aquelas ligadas à Força Quds da Guarda e às milícias apoiadas pelo Irã na região. Foi a primeira vez que o presidente dos EUA, Joe Biden, se pronunciou em resposta ao ataque de drones do mês passado a uma base na fronteira entre a Jordânia e a Síria, que matou três soldados norte-americanos.

“Nossa resposta começou hoje”, disse Biden após a realização dos ataques. “Isso continuará em horários e locais de nossa escolha.”

No sábado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão condenou os ataques como uma violação do direito internacional e disse que os EUA estavam envolvidos em “outro erro aventureiro e estratégico”.

O governo iraquiano também condenou os ataques, que afirmou terem matado 16 pessoas, incluindo civis.

“Este ataque agressivo colocará a segurança do Iraque e da região à beira do abismo”, disse o gabinete do primeiro-ministro iraquiano no sábado.

Os militares sírios disseram que os ataques mataram “vários civis e mártires militares”, mas não forneceram detalhes.

Os ataques aéreos, incluindo quatro bases no Iraque e três na Síria, são a primeira vez que os EUA visam diretamente a Força Quds na sua campanha na região. Os ataques aumentarão os receios de que Washington esteja a ser arrastado cada vez mais para o conflito regional mais vasto alimentado pela guerra entre Israel e o Hamas.

Autoridades dos EUA disseram que os ataques de sexta-feira foram os primeiros de uma resposta faseada.

“Estas respostas começaram esta noite e não vão terminar esta noite”, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA. “Iremos tomar medidas adicionais – todas destinadas a pôr fim a estes ataques.”

Embora Biden tenha dito repetidamente que não quer uma guerra em grande escala, ele sinalizou na sexta-feira que os Estados Unidos continuariam a atacar se milícias alinhadas ao Irã atacassem alvos americanos.

“A América não procura conflitos no Médio Oriente ou em qualquer outro lugar do mundo”, disse ele. “Mas que todos que procuram nos prejudicar saibam disto: se você prejudicar um americano, nós responderemos”.

A Guarda Revolucionária é uma força militar iraniana de elite que protege o regime de Teerã e é separada do exército regular do país. Sua Força Quds é responsável por operações no exterior e treina e arma milícias regionais.

Os EUA usaram bombardeiros B1 de longo alcance e outras aeronaves nos ataques, disseram altos funcionários dos EUA. Os bombardeiros saíram dos Estados Unidos em “um vôo sem escalas”, disse o tenente-general Douglas Sims, diretor de operações do Estado-Maior Conjunto dos EUA.

Mais de 125 munições de precisão foram disparadas e atingiram instalações, incluindo centros de comando e controle e de inteligência; locais de armazenamento de foguetes, mísseis e drones; e centros de logística, disse o Centcom.

“Conduzimos estes ataques esta noite com o entendimento de que pode haver vítimas associadas às pessoas dentro dessas instalações”, disse Sims.

Inicialmente, Biden mostrou moderação face aos repetidos ataques das milícias apoiadas pelo Irão contra militares dos EUA no Iraque, na Síria e na Jordânia. Mas nas últimas semanas, à medida que esses ataques aumentavam, a Casa Branca reorganizou-se. No mês passado, os EUA lançaram ataques com mísseis contra rebeldes Houthi apoiados pelo Irão no Iémen, depois de estes atacarem um navio mercante no Mar Vermelho.

As autoridades iranianas disseram que não querem um conflito direto com os EUA e Israel ou uma guerra regional, e que os grupos militantes que apoiam operam de forma independente. “Não procuramos a guerra, mas não temos medo dela”, disse esta semana o comandante da Guarda, major-general Hossein Salami.

Recomendado

Um ataque de drone à sua base na fronteira Jordânia-Síria no domingo passado, que feriu 41 militares dos EUA, foi atribuído por Washington à insurgência islâmica no Iraque. É um grupo obscuro que inclui combatentes da milícia xiita iraquiana, al-Muttab Hezbollah, e outros combatentes que foram responsáveis ​​por mais de 160 ataques contra tropas dos EUA desde meados de Outubro, após o lançamento de Israel. Guerra do Hamas.

A IRI faz parte do chamado eixo de resistência do Irão, que inclui milícias apoiadas pelo Irão, como o Hezbollah no Líbano e os rebeldes Houthi no Iémen, que têm realizado ataques contra Israel desde o início da guerra com o Hamas.

Biden está sob pressão de alguns republicanos para atacar o Irão em resposta aos ataques da semana passada, após meses de ataques dos rebeldes Houthi a navios mercantes no Mar Vermelho, uma rota marítima vital para o comércio global.

A decisão do presidente de atacar ocorreu após várias reuniões com a sua equipa de segurança nacional nos últimos dias para determinar uma resposta apropriada.

Reportagem adicional de Najmeh Bozorgmehr em Teerã