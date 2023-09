Previsão da área de DC: parece outono na quinta-feira

As chuvas e as tempestades aumentaram nos últimos quatro dias e a previsão é que continuem ininterruptas por mais três dias. Mas, até quinta-feira, uma forte frente fria provocará um clima seco e fresco que dará um gostinho de outono. Até o final da semana, deve esquentar novamente, mas sem chuva.

6/10: Não consigo me livrar das chances de chuva e de um pouco de vapor, mas no geral ainda é aproveitável.

Uma avaliação um tanto subjetiva do clima do dia, em uma escala de 0 a 10.

Hoje (segunda-feira): Algumas nuvens baixas e neblina são possíveis no início, mas teremos sol parcial em alguns momentos à tarde. Ainda está bastante úmido (pontos de orvalho na casa dos 60) e chuva ou tempestades não podem ser descartadas com máximas em torno de 80 a 85. Os ventos serão menores de noroeste. Confiança: Média Alta

Uma forte frente fria está chegando Quarta-feira, são prováveis ​​aguaceiros e tempestades durante a primeira metade do dia. Se as paralisações frontais e as tempestades chegarem à tarde, serão mais fortes. O máximo está próximo de 80. Na tarde ou noite de quarta-feira, o ar mais frio e seco começará a entrar com uma mínima nítida em torno de 55 a 60. Confiança: Médio