À medida que o incêndio em Thompson diminui, outro incêndio florestal na Califórnia provoca evacuações

Outro incêndio florestal de rápida evolução eclodiu na Califórnia, desta vez perto da cidade de entrada do Parque Nacional de Yosemite, provocando evacuações obrigatórias e encerramentos temporários de estradas. O incêndio francês começou na noite de quinta-feira na French Camp Road, no condado de Mariposa, depois que uma onda de calor trouxe dias de temperaturas sufocantes. Às 13h14, horário local, na sexta-feira, o fogo havia se espalhado por 843 acres e estava 15% contido. Unidade Madera-Mariposa-Merced da Cal Fire.

Alguns dos 1.100 residentes que foram forçados a evacuar foram autorizados a voltar para casa na tarde de sexta-feira. Na sexta-feira, o governador Gavin Newsom (D) garantiu um subsídio da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, o segundo financiamento que a Califórnia recebeu esta semana para ajudar a combater incêndios florestais.

O incêndio francês é o mais recente a ocorrer na Califórnia em meio a uma temporada de incêndios particularmente perigosa. Ainda esta semana, 23 fogo Fogos de artifício explodiram no dia 4 de julho em algumas cidades enquanto explodiam em todo o estado. A maioria dos incêndios ativos está contida em pelo menos 50%, sem mortes.

Os bombeiros impediram a propagação do fogo francês durante a noite, à medida que a velocidade do vento diminuía. Huldozers e equipes de bombeiros agora estão se concentrando no lado leste do incêndio depois de construir uma linha no lado leste de Mariposa. Uma igreja foi designada como local de evacuação temporária. A causa do incêndio ainda está sob investigação.

O incêndio fechou um trecho de 2,6 quilômetros da State Route 140, uma das principais estradas de entrada e saída de Yosemite, mas reabriu na tarde de sexta-feira enquanto os bombeiros avançavam.

As equipes de bombeiros de Cal fizeram progressos nos últimos dias na contenção do incêndio Thompson no condado de Butte, no norte da Califórnia, trabalhando em meio a altas temperaturas que devem atingir 114 graus na sexta-feira. Esse incêndio cresceu para 3.789 acres e estava 46% contido na manhã de sexta-feira. Oroville, uma cidade de cerca de 20 mil habitantes, não escapou dos danos: 25 edifícios foram destruídos pelo fogo. Além disso, dois bombeiros ficaram feridos.

Cal Fire adicionou 200 funcionários ao incêndio em Thompson, elevando o total para 2.219 funcionários trabalhando em operações de limpeza – extinguindo ou removendo materiais combustíveis para reduzir a chance de fugas de incêndio, de acordo com o Serviço Florestal dos EUA. O oficial de informação pública do Thompson Fire, Alejandro Soligo, disse que o objetivo é “terminar” a operação até 15 de julho.

“É muito bom. Continuamos nossas operações de limpeza e nosso pessoal mantém diligentemente o controle com nossos operadores”, disse ele.

Os bombeiros usam ciclos de descanso no trabalho para garantir o bem-estar e evitar lesões térmicas, disse ele.