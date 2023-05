Inflação na zona do euro antes da decisão da taxa do BCE em abril de 2023

Detalhe de uma barraca de peixes e frutos do mar no mercado central de Valência, Espanha.

O núcleo da inflação da zona do euro subiu em abril, bem acima da meta do Banco Central Europeu, mas o crescimento dos preços do núcleo mostrou uma desaceleração surpreendente, segundo dados preliminares divulgados na terça-feira.

De acordo com o Eurostat, a inflação nominal foi de 7% no mês, depois de cair para 6,9% em março. Ao mesmo tempo, o núcleo da inflação, que exclui preços de alimentos e energia, foi de 5,6% em abril – ante 5,7% em março. Analistas consultados pela Reuters estimavam 7% para a inflação plena e 5,7% para o núcleo da inflação.

Os números mais recentes vêm dias antes de o BCE anunciar uma nova decisão de política monetária na quinta-feira. Em vez de fornecer alguma clareza sobre o quanto o Fed pode aumentar as taxas, os números mais recentes obscurecem um pouco o quadro.

Os participantes do mercado estão debatendo se o banco central aumentará em 50 ou 25 pontos-base na quinta-feira. Por um lado, um aumento no núcleo da inflação pode levar os membros mais agressivos do BCE a defender outro aumento de 0,5 ponto percentual. Por outro lado, uma desaceleração inesperada no crescimento dos preços básicos faria a balança pender para uma posição mais desfavorável, resultando em um aumento de 25 pontos básicos na taxa de juros.

O banco central iniciou sua atual trajetória de alta quando elevou sua taxa básica de -0,5% para zero em julho de 2022. A taxa básica do BCE está atualmente em 3%.