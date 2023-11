Caitlin Clark completa 44 anos, Iowa evita Virginia Tech

Imprensa associada3 minutos de leitura

Charlotte, Carolina do Norte – O técnico da Virginia Tech, Kenny Brooks, só conseguiu balançar a cabeça quando questionado sobre a tentativa de desacelerar Kaitlyn Clark, uma sensação do basquete feminino universitário de Iowa.

“Eu amo minhas meninas [on my team]Mas às vezes você está jogando damas e ela está jogando xadrez”, disse Brooks. “Ela é muito boa.”

Clark não foi apenas ótima na quinta à noite, ela foi tremenda.

O Jogador do Ano de 2023 da Associated Press marcou 44 pontos e pegou 8 rebotes para o No. A vitória do número 3 de Iowa por 80-76 sobre o número 8 da Virginia Tech superou as expectativas em uma batalha das equipes da Final Four há um ano.

Clark acertou 13 de 31 em campo e acertou cinco 3s. Ela chegou à cesta com facilidade, convertendo várias bandejas com uma mão, enquanto encontrava tempo e tempo para a linha de falta. Ela acertou 13 dos 17 lances livres, e qualquer um que tentasse defendê-la rapidamente se viu em apuros e ganhou um lugar no banco ao lado de Brooks.

Mesmo quando os Hokies sabiam que ela estava pegando a bola, ela ficava desequilibrada em quase todas as posses.

Quando ela não estava marcando gols, Clark tornava as pessoas ao seu redor melhores. Ele terminou com seis assistências, mas poderia facilmente ter feito 10 ou mais se os companheiros não tivessem perdido jogadas fáceis.

“Ela é uma jogadora de geração e veremos essa jovem jogar por muito tempo e ela jogará em um nível muito alto”, disse Brooks.

Charlotte, na Carolina do Norte, atraiu mais de 15.000 espectadores nas noites de semana, muitos deles vindo para ver Clark jogar, uma ocorrência comum em todo o país. A cidade-sede viu mais de 3.000 pessoas comparecerem para ver Clark no ano passado, onde os Hawkeyes jogaram.

Os Hokies tiveram uma grande multidão no Spectrum Center, às vezes torcendo pelos fãs de tecnologia que as autoridades achavam que estavam recebendo muitas ligações para Clark.

Mas todos deveriam ver um show.

Depois que a buzina soar, não. 22 Crianças vestindo camisetas de Iowa alinharam-se no túnel da arena para pegar seu autógrafo quando ela saiu da pista. Ela assinou por vários minutos antes de ser chamada ao vestiário.

Clarke considerou a situação emocionante, não muito diferente de um jogo da Final Four – que certamente será disputado na frente de recortes de papelão e de alguns membros da família no auge da pandemia do coronavírus.

“É inacreditável, honestamente”, disse Clark sobre a atenção. “Parece que muitas pessoas são apenas fãs do nosso jogo, sejam fãs de Iowa ou de Virginia Tech ou pessoas que vêm aqui para apoiar o basquete feminino. está crescendo.”