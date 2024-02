As primárias do Partido Republicano na Carolina do Sul e as últimas na campanha de 2024

8h44 horário do leste dos EUA, 25 de fevereiro de 2024

Aqui estão algumas conclusões importantes das primárias republicanas da Carolina do Sul



De Gregory Krieg e Eric Bradner da CNN



O ex-presidente Donald Trump participou de um jantar das eleições primárias no South Carolina State Fairgrounds, em Columbia, no sábado.



Andrew Hornick/AP



Donald Trump Carolina do Sul ganhou a indicação presidencial republicana, Nikki derrotou Hayley Em seu território natal, enquanto completava sua varredura nos primeiros estados com votação.

A corrida agora acelera: A lenta marcha através dos primeiros estados com votação acabou e as primárias são agora nacionais. Até 12 de março, 56% dos delegados à Convenção Nacional Republicana serão premiados. E na maioria dos estados, os delegados republicanos são os que levam tudo – o que significa que Haley não tem crédito por fortes exibições em segundo lugar. Com Haley ainda invicto, o resultado final – 1.215 delegados necessários para garantir a indicação – Ver Trump em algumas semanas

Trump domina o establishment do Partido Republicano – novamente: Não está claro quando ele ganhou a indicação em 2016, tornou-se presidente, derrubou todos, exceto alguns críticos republicanos selecionados no cargo ou no partido, e então entrou na corrida de 2024. Enfrenta várias acusações : O Partido Republicano é dono de Donald Trump. A vitória de Trump no estado natal de Haley sublinha o quanto mudou em menos de uma década. Por mais hostil que Trump tenha sido para com os seus rivais, não foi uma aquisição hostil: a maioria dos eleitores republicanos apoia Trump, e as partes da sua personalidade que assustam os republicanos – como vimos – são na verdade parte do seu apelo para uma grande maioria de eleitores.

Para onde Haley vai a partir daqui? Haley teve um caminho curto, mas assustador, para desafiar seriamente Trump pela nomeação republicana. Tudo começou com vitórias em New Hampshire e em seu estado natal. Mas o período revolucionário da corrida às primárias republicanas acabou. Após a derrota planejada para sábado, a campanha de Haley anunciou que começaria no domingo e passaria por Michigan, Minnesota, Colorado e Utah, e que ela estava gastando dinheiro. Anúncios da Superterça direcionados a estados . Se ele realmente conseguirá alguma vitória e começará a desafiar seriamente Trump nas disputas de delegados é uma questão difícil.

Nikki Haley chega para falar com apoiadores após a eleição presidencial da Carolina do Sul no sábado, em Charleston.



Chris Carlson/AP



Não é uma coalizão pró-Haley grande o suficiente nas primárias do Partido Republicano: A campanha de Haley tem As pesquisas de opinião nas eleições gerais já são ditas há muito tempo Um hipotético confronto contra Biden mostra-a numa posição muito mais forte do que Trump. Mas ela não pode evitar a etapa de derrotar Trump primeiro. Há muito que Haley tem aliados teóricos, incluindo republicanos moderados, independentes autorizados a votar nas primárias republicanas em alguns estados e aqueles rejeitados por Trump – especialmente eleitores suburbanos com formação universitária que deixaram o partido desde que Trump assumiu o cargo em 2016. Mas essa coligação não se manifestou principalmente a favor de Haley – pelo menos não foi suficientemente forte.

Audição de Whipstakes de Tim Scott: O resultado mais importante das primárias da Carolina do Sul é o rival de Trump nas primárias do Partido Republicano em 2024, o senador. Talvez um relacionamento harmonioso com Tim Scott. As últimas semanas podem ter servido como teste de Scott para a indicação à vice-presidência. Ele fez campanha com Trump, apareceu com ele na prefeitura da Fox News e em outras entrevistas, e convenceu Haley – que o indicou para uma vaga no Senado quando ele era governador – a desistir da disputa.