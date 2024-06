Liga dos Campeões: Real Madrid vence Dortmund e conquista 15º título

O Real Madrid conquistou o 15º título da Liga dos Campeões, recorde, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, em Wembley, mas os campeões da La Liga foram levados ao limite por um time da Bundesliga que era fortemente azarão.

Gols do segundo tempo Daniel CarvajalO primeiro gol do lateral na Liga dos Campeões desde 2015 e um Vinícius Jr. O golo aos 83 minutos selou a vitória do Real Madrid e deu ao técnico Carlo Ancelotti a quinta vitória na Liga dos Campeões, melhorando ainda mais o já impressionante registo do antigo treinador do AC Milan.

Mas enquanto o Real Madrid emergiu novamente como campeão europeu, o Dortmund teve o azar de provocar uma grande reviravolta em Londres, palco da derrota final frente ao Bayern de Munique em 2013.

A equipa de Edin Tercic dominou a primeira parte Julian Brandt, Niklas Fulkrug E Karim Ademi Todos perderam chances claras de abrir o placar.

O capitão do Real Madrid, Nacho, venceu o Borussia Dortmund e conquistou o troféu da Liga dos Campeões em Wembley. Julian Finney – UEFA/UEFA via Getty Images

O alemão Fulcruk esteve perto de abrir o marcador ao acertar no poste, aos 24 minutos.

Com a ex-estrela do Dortmund, o Real Madrid lutou para entrar no jogo Jude Bellingham Cancelado por seus antigos companheiros.

Mas depois de resistir à tempestade do primeiro tempo, o Real se acalmou no segundo tempo e acabou estabelecendo o domínio antes de Carvajal e Vinicius marcarem os gols decisivos.

“Foi um jogo muito difícil”, disse Carvajal à Movistar. “Saímos vivos no primeiro tempo e eles foram muito bons. Sabíamos que nosso momento chegaria… sabíamos como sofrer. Isso é futebol.”

O jogo foi uma despedida de duas lendas alemãs junto com o Dortmund Marco Reus Anteriormente entrou como substituto em sua última aparição pelo clube Tony Cruz Ele deixou o campo sob aplausos de pé dos torcedores do Real Madrid em seu último jogo pelo clube antes de se aposentar.