iPhone 15, novo Apple Watch e novos AirPods

37 minutos atrás

Fonte: Apple Inc.

Vídeo espacial do Apple iPhone 15.

Um executivo da Apple disse que as fotos e vídeos tirados no iPhone 15 Pro e visualizados no Vision Pro parecerão “reais”.

Os usuários agora podem capturar vídeos espaciais usando câmeras Ultrawide e convencionais para criar vídeos 3D que podem ser apreciados no Vision Pro. Esses vídeos podem ser compartilhados com qualquer pessoa com Apple Vision Pro e serão lançados “ainda este ano”.

-Rohan Goswami