Os novos AirPods Pro apresentam Vision Pro e áudio sem perdas com maior resistência à poeira

Embora o novo AirPods Pro com estojo de carregamento USB-C seja classificado como o AirPods Pro de segunda geração, os fones de ouvido têm alguns outros novos recursos.



A Comunicado de imprensa A Apple anunciou hoje que o AirPods Pro de segunda geração atualizado oferecerá suporte a áudio sem perdas de 20 bits e 48 kHz com latência ultrabaixa quando os fones de ouvido forem emparelhados com o novo fone de ouvido Vision Pro da Apple no início de 2024.

“Quando o Apple Vision Pro estiver disponível nos EUA no início do próximo ano, os clientes poderão desfrutar da experiência de áudio sem fio mais avançada do setor com os novos AirPods Pro, para entretenimento excepcional, jogos, chamadas FaceTime e muito mais”, disse ele. Maçã.

A Apple também disse que os AirPods Pro atualizados têm resistência adicional à poeira com classificação IP54 para os fones de ouvido e o estojo de carregamento.

AirPods Pro aprimorados Você pode fazer o pedido a partir de hoje por US$ 249 e estará disponível nas lojas a partir de sexta-feira, 22 de setembro. A Apple não vende o estojo de carregamento USB-C separadamente e incluiu o AirPods Pro com um estojo Lightning. Os AirPods e AirPods Max padrão de terceira geração não são atualizados hoje.