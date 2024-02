Credor problemático NYCB busca tranquilizar os investidores após queda de 60% nas ações e rebaixamento de crédito da Moody's

O New York Community Bancorp (NYCB) está tentando tranquilizar os investidores sobre seus depósitos, liquidez e gestão após uma queda de uma semana nas ações da empresa e uma decisão da Moody's de reduzir a classificação de crédito do banco para lixo.

O credor imobiliário comercial de US$ 116 bilhões emitiu um comunicado à imprensa na terça-feira à noite, pouco antes da meia-noite ET, informando que os depósitos totais aumentaram desde o final de 2023 após o rebaixamento da Moody's e que sua liquidez total excede o nível de depósitos não segurados em US$ 37,3 bilhões.

Num anúncio separado, a empresa disse quarta-feira que nomeou Alessandro Dinello como presidente executivo. DiNello foi anteriormente CEO do Flagstar Bank, que o NYCB adquiriu no final de 2022, e foi analista bancário no início de sua carreira.

“Praticamente não temos saídas de depósitos de nossas agências”, disse DiNello em teleconferência na quarta-feira, acrescentando que “estaremos focados” na redução da concentração imobiliária comercial do banco.

A sua crise agrava-se todos os dias à medida que as acções de um dos 30 maiores bancos do país despencam, eliminando milhares de milhões de dólares em valor de mercado.

As suas ações caíram quase 60% desde a última quarta-feira, o que levou Wall Street a cortar os seus dividendos e a reportar um prejuízo trimestral líquido de 252 milhões de dólares. As ações subiram ligeiramente nas negociações de pré-mercado na quarta-feira, depois que os preços se recuperaram após o relatório do banco na noite de terça-feira.

O caos no NYCB também está a arrastar para baixo o valor das acções de outros bancos regionais e a alimentar novas preocupações sobre a vulnerabilidade da indústria a edifícios de escritórios e apartamentos de valor subitamente mais baixo devido a taxas de juro mais elevadas e mudanças de emprego.

Novos rebaixamentos de analistas e revelações de saídas de executivos deram impulso à queda do NYCB esta semana.

Uma delas destacada pela Moody's foi a saída de dois importantes executivos do New York Community Bank nos últimos meses – o diretor de risco do banco e seu diretor de auditoria. A Bloomberg anunciou essas saídas na segunda-feira.

“Estamos envolvidos em um processo ordenado para trazer um novo diretor de risco e executivo de auditoria com grande experiência bancária, e atualmente temos pessoal qualificado preenchendo esses cargos interinamente”, Conjemi reconheceu as saídas em seu comunicado.

Como o Community Bancorp de Nova York respondeu à crise que abalou o mundo bancário regional em 2023 e eliminou três bancos regionais importantes: Silicon Valley Bank, Signature Bank e First Republic.

O NYCB desempenhou o papel de salvador durante aquela crise, recolhendo partes do falido Signature Bank.

Mas essa decisão de absorver milhares de milhões em empréstimos fez com que o banco ultrapassasse um limiar crítico de activos de 100 mil milhões de dólares, sujeitando a empresa a normas regulamentares mais rigorosas. Os grandes bancos nos EUA devem reservar mais capital para fornecerem reservas substanciais contra perdas futuras.

A empresa disse que esse foi o motivo pelo qual cortou seus dividendos no quarto trimestre e levantou dinheiro reservado para perdas com empréstimos. Essas provisões para perdas com empréstimos foram de US$ 552 milhões, acima das estimativas dos analistas, e foram projetadas para se preparar para uma maior fraqueza na carteira de imóveis comerciais do banco. Os seus depósitos caíram 2% entre o terceiro e o quarto trimestres.

“Tomamos medidas decisivas no quarto trimestre para fortalecer nosso balanço e fortalecer nossos processos de gestão de risco”, disse Kangemi em comunicado na noite de terça-feira. “Nossas ações são um investimento na melhoria da nossa estrutura de gestão de risco para corresponder ao tamanho e complexidade do nosso banco e fornecer uma base sólida para o futuro.”

A Bloomberg informou na segunda-feira que funcionários do Gabinete do Controlador da Moeda pressionaram o New York Community Bancorp a reservar mais dinheiro e cortar seus dividendos.

O banco com sede em Hicksville, Nova York, tem uma grande exposição a apartamentos com aluguel controlado na cidade de Nova York. Esses edifícios representam 22% dos seus empréstimos.

DiNello, ex-analista bancário do Federal Home Loan Bank de Indianápolis, foi questionado por analistas na quarta-feira se os reguladores forçaram a ação do banco.

“O que fizemos é o que deveríamos fazer”, disse ele. “Bem, fizemos uma revisão adequada da nossa carteira de empréstimos. Fizemos algumas mudanças na forma como ponderamos o risco da nossa carteira de empréstimos e chegámos à conclusão de que precisamos de tomar medidas.”

A Moody's citou na terça-feira “vários desafios de financiamento, gestão de risco e governança” enfrentados pelo banco para o rebaixamento de grau de investimento para alto rendimento ou “lixo”.

Sua exposição imobiliária comercial pode criar “potencial sensibilidade à confiança”. Ele citou “viés relativamente alto” no total de fundos e pequenas quantidades de ativos líquidos em comparação com seus pares.

A Moody's também disse que a NYCB “poderá enfrentar pressão significativa de financiamento e liquidez se perder a confiança dos depositantes”.

O pânico entre os depositantes ajudou a desfazer três dos maiores bancos regionais que faliram no ano passado – especialmente para depósitos que excederam os limites segurados pela Federal Deposit Insurance Corporation.

A NYCB destacou na terça-feira sua “estabilidade de depósitos”, com US$ 83 bilhões em depósitos totais no final de 2023, acima dos US$ 81,4 bilhões. Os seus depósitos não segurados eram de 22,9 mil milhões de dólares, ou aproximadamente 27% do total.

Destacou a sua “liquidez substancial”, com uma liquidez total de 37,3 mil milhões de dólares excedendo o tamanho dos seus depósitos não segurados.

Steven Alexopoulos, analista de bancos de médio porte do JP Morgan, rebaixou a classificação do NYCB em Wall Street e deu-lhe uma recomendação “neutra” na manhã de quarta-feira.

“Parece que a empresa se concentrará no mercado interno, pelo menos no médio prazo. Como resultado, vemos uma estratégia prudente para os investidores se moverem lateralmente agora”, observou Alexopoulos.

David Hollerith é repórter sênior do Yahoo Finance, cobrindo bancos, criptografia e outras áreas de finanças.

