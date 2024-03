Os Nuckets derrotam os Celtics em uma prévia de um possível confronto nas finais da NBA

Se quinta-feira fosse uma prévia das finais da NBA, o Denver Nuggets ficaria ótimo.

Nikola Jokic levou o Denver à vitória por 115-109 sobre o Boston Celtics em um confronto marcante entre os atuais campeões da NBA e os donos do maior recorde da liga.

Foi uma noite típica no escritório para Jokic com 32 pontos, 12 rebotes, 11 assistências e uma virada em 11 de 18 arremessos. O candidato a MVP parecia estar sofrendo de uma lesão no cotovelo durante parte do jogo, mas projetava uma noite forte contra o segundo time da NBA defensivamente.

O Celtics liderou durante a maior parte do primeiro quarto e finalmente deu ao Nuggets uma rápida sequência de 9-2. Boston chegou perto. O Celtics empatou o jogo no terceiro quarto e reduziu a vantagem de dois dígitos para dois pontos nos dois minutos finais do jogo.

Jockey e Gordon responderam fazendo isso faltando 20 segundos para o fim:

De alguma forma, não foi a pior enterrada do jogo. ou segundo selvagem.

Peyton Watson quase descarrilou na transição:

Então Gordon lembrou que provavelmente deveria ter vencido uma ou duas competições de enterrada.

Jaylen Brown teria sido o herói do Celtics com 42 pontos em 16 de 27 arremessos, 13 rebotes, quatro assistências e três roubadas de bola. Os 14 pontos de Jayson Tatum não foram suficientes. Boston terminou 11 de 37 na faixa de 3 pontos.

A vitória deixa o Nuggets por 43-20 apenas um jogo atrás do Minnesota Timberwolves no Oeste, com o Oklahoma City Thunder entre eles no primeiro tempo.