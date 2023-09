Wonderlust: Apple está pronta para revelar o novo iPhone 15 no evento

O evento para a imprensa, que a Apple provocou com o slogan “Wonderlust”, será realizado na sede da empresa em Cupertino, Califórnia, e será transmitido ao vivo em seu site a partir das 10h, horário local.

Embora o evento anual do iPhone tenha se tornado uma fórmula ao longo dos anos, anunciando mudanças incrementais na duração da bateria, configuração da câmera e telas, este ano espera-se que a Apple introduza o carregamento USB-C em seus smartphones pela primeira vez. Esta mudança acabará por agilizar o processo de carregamento em vários dispositivos e marcas.

Mas a empresa precisa mostrar mais do que apenas um novo sistema de cobrança para influenciar os usuários. No mês passado, as vendas da Apple caíram pelo terceiro trimestre consecutivo. A receita do iPhone foi de US$ 39,7 bilhões no trimestre, representando um declínio de cerca de 2% ano a ano.