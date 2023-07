17 de julho – Quase uma década depois que assistentes virtuais como Siri e Alexa entraram em cena, uma nova onda de assistentes de IA com mais autonomia é alimentada pela versão mais recente da tecnologia por trás do ChatGPT e seus concorrentes.

Sistemas de teste rodando GPT-4 ou modelos similares estão atraindo bilhões de dólares em investimentos enquanto o Vale do Silício corre para aproveitar os avanços da IA. Os novos assistentes — muitas vezes chamados de “agentes” ou “co-pilotos” — prometem realizar tarefas pessoais e de trabalho mais complexas quando comandados por um humano, sem exigir supervisão de perto.

“No nível mais alto, queremos que ele se torne seu amigo pessoal de IA”, disse o desenvolvedor Dev Gark, cuja empresa MultiOn está testando beta um agente de IA.

“Pode evoluir para Jarvis, que queremos conectar a muitos de seus serviços”, acrescentou, referindo-se à IA essencial de Tony Stark nos filmes do Homem de Ferro. “Se você quer fazer algo, você fala com sua IA e ela faz as coisas por você.”

A indústria ainda está longe de imitar os deslumbrantes assistentes digitais da ficção científica; O agente de Cork navega na web para pedir um hambúrguer no DoorDash, por exemplo, enquanto outros podem desenvolver estratégias de investimento, enviar e-mails para pessoas que vendem geladeiras no Craigslist ou resumir compromissos de trabalho para retardatários.

“Muitas coisas que são fáceis para as pessoas ainda são incrivelmente difíceis para os computadores”, disse Kanjun Qiu, CEO da concorrente da OpenAI, a General Intelligent, que desenvolve IA para agentes.

“Digamos que seu chefe precise que você agende uma reunião com um grupo importante de clientes. Isso inclui as complexas habilidades de raciocínio da IA ​​- ela precisa obter os desejos de todos, resolver conflitos, mantendo a comunicação cuidadosa necessária ao trabalhar com clientes.”

À medida que a indústria avança em direção à inteligência artificial geral (AGI) que pode igualar ou superar os humanos em uma miríade de tarefas cognitivas, os primeiros esforços são apenas uma amostra sutil do que pode vir de agentes cada vez mais avançados e autônomos no futuro, de acordo com entrevistas da Reuters. . Duas dezenas de empreendedores, investidores e especialistas em IA.

A nova tecnologia correu para ajudantes, incluindo GPT-4, desenvolvedores individuais, grandes vencedores como a Microsoft ( MSFT.O ) e o pai do Google Alphabet ( GOOGL.O ) e várias startups, incluindo os chamados modelos básicos. .

A Inflection AI, para citar uma startup, levantou US$ 1,3 bilhão no final de junho. Ele cria um assistente pessoal, de acordo com o podcast dos cofundadores, que pode atuar como um guia ou lidar com tarefas como dívidas de voos e garantir um hotel após um atraso na viagem. Reid Hoffman e Mustafa Sulaiman.

Adept, uma startup de IA que levantou US$ 415 milhões, elogia seus benefícios comerciais; Uma demonstração publicada on-line mostra como você pode solicitar sua tecnologia com uma única frase e, em seguida, vê-la navegar no banco de dados de contatos do cliente Salesforce de uma empresa por conta própria, o que, segundo ela, exigiria 10 ou mais cliques humanos.

A Alphabet se recusou a comentar sobre o trabalho relacionado a agentes, dizendo que a visão da Microsoft é colocar humanos no controle de co-pilotos de IA, em vez de pilotos automáticos.

Passo 1: Destruição da humanidade

Qiu e quatro desenvolvedores de agências esperam que os primeiros sistemas que possam executar tarefas de várias etapas de forma confiável estejam no mercado dentro de um ano, com foco em áreas mais restritas, como tarefas de codificação e marketing.

“O verdadeiro desafio é construir sistemas com forte racionalidade”, disse Qiu.

A corrida em direção a agentes de IA cada vez mais autônomos foi impulsionada pelo lançamento do GPT-4 do desenvolvedor OpenAI em março, uma atualização poderosa para o modelo por trás do ChatGPT – um chatbot agitado quando foi lançado em novembro passado.

O GPT-4 facilita o tipo de pensamento estratégico e adaptativo necessário para navegar no imprevisível mundo real, disse Vivian Cheng, investidora da CRV, uma empresa de capital de risco focada em agentes de IA.

As primeiras demonstrações de agentes capazes de raciocínio relativamente complexo vieram em março de desenvolvedores individuais que criaram os projetos de código aberto BabyAGI e AutoGPT, que podem priorizar e executar tarefas como vender e pedir pizza com base em metas e resultados predefinidos. ações anteriores.

De acordo com oito desenvolvedores entrevistados, a safra inicial de agentes de hoje é apenas uma fonte de ideias. Eles dizem que um agente pode apagar acidentalmente a unidade de um computador ou comprar o produto errado se tiver acesso total ao computador ou às informações de pagamento.

“Existem muitas maneiras de dar errado”, disse Arvind Srinivas, CEO da concorrente do ChatGPT, Perplexity AI, que optou por oferecer um produto piloto supervisionado por humanos. “Você tem que tratar a IA como um bebê e monitorá-la constantemente como uma mãe.”

Muitos cientistas da computação com foco na ética da IA ​​apontaram para o dano iminente que pode advir da persistência de preconceitos humanos e do potencial de desinformação. Enquanto alguns veem um Jarvis futurista, outros temem o assassino HAL 9000 de “2001: Uma Odisséia no Espaço”.

O cientista da computação Joshua Bengio, conhecido como o “Padrinho da IA” por seu trabalho em redes neurais e aprendizado profundo, recomenda cautela. Ele teme que futuras iterações avançadas da tecnologia possam se desenvolver e agir de acordo com seus próprios alvos imprevistos.

“Sem um ser humano no ringue verificando cada atividade para ver se não é perigosa, acabamos com atividades criminosas ou potencialmente prejudiciais às pessoas”, disse Bengio, e pediu regulamentação. “A partir de agora, esses sistemas podem ser mais inteligentes do que nós, mas isso não significa que eles tenham a mesma bússola moral.”

Em um experimento publicado online, um criador anônimo descreveu um agente chamado ChaosGPT como uma “IA manipuladora, sedenta de poder e destrutiva”. O agente criou um plano de 5 etapas, Etapa 1: “Destruir a Humanidade” e Etapa 5: “Alcançar a Imortalidade”.

Embora a toca do coelho de pesquisar e armazenar informações sobre as armas mais mortíferas da história e planejar postagens no Twitter pareça estar desaparecendo, isso não vai muito longe.

A Comissão Federal de Comércio dos EUA, que atualmente está investigando a OpenAI por preocupações de danos ao consumidor, não falou diretamente com as agências autônomas, mas encaminhou a Reuters para blogs publicados anteriormente sobre deepfakes e alegações de marketing sobre IA. O CEO da OpenAI disse que a startup segue a lei e cooperará com a FTC.

‘Mudo como uma Rocha’

Medos existenciais à parte, o potencial de negócios pode ser enorme. Os modelos subjacentes são treinados em grandes quantidades de dados, como texto da Internet, usando redes neurais artificiais inspiradas na estrutura do cérebro biológico.

A OpenAI está muito interessada na tecnologia de agentes de IA, com quatro pessoas explicando seus planos. A OpenAI tem medo de lançar seu próprio agente de código aberto no mercado antes de entender completamente os problemas, disse Garg, uma das pessoas que o explicou. A empresa disse à Reuters que realiza testes rigorosos e desenvolve extensos protocolos de segurança antes de lançar novos sistemas.

A Microsoft, a maior apoiadora do OpenAI, é uma das grandes armas voltadas para a indústria de agentes de IA.copiloto de trabalhoCapaz de criar e-mails sólidos, relatórios e apresentações.

O CEO Satya Nadella vê a tecnologia do modelo subjacente como um salto de assistentes digitais como a própria Cortana da Microsoft, Alexa da Amazon, Siri da Apple e Google Assistant – que, em sua opinião, ficaram aquém das expectativas iniciais.

“Eles eram todos burros como uma rocha. Seja Cortana, Alexa, Google Assistant ou Siri, nem tudo funciona”, disse ele ao Financial Times em fevereiro.

Um porta-voz da Amazon disse que o Alexa já usa tecnologia avançada de IA, e sua equipe está desenvolvendo novos modelos que tornarão o assistente mais eficiente e eficaz. A Apple se recusou a comentar.

O Google disse que também continua aprimorando seu Assistente e que sua tecnologia Duplex pode ajudar os restaurantes a reservar mesas e verificar os horários.

O especialista em IA Edward Grefenstedt também se uniu ao braço de pesquisa da empresa Google DeepMind no mês passado para “construir agentes públicos que se adaptam a ambientes abertos”.

No entanto, de acordo com alguns dos entrevistados, as primeiras iterações de consumidores de agentes semiautônomos podem vir de startups muito ágeis.

Investidores atacam.

Jason Franklin, da WVV Capital, disse que os AI-Agents tiveram que disputar o investimento de dois ex-engenheiros cerebrais do Google. Em maio, o Google Ventures liderou uma rodada inicial de $ 2 milhões na Cognosis, fabricante de agentes de IA para produtividade no trabalho, e em janeiro Hesam Motlagh, que fundou a startup de agentes Arkifi, disse em junho que havia fechado uma primeira rodada “considerável” de financiamento .

Pelo menos 100 projetos sérios estão em andamento para comercializar agentes, disse Matt Schlicht, que escreve o boletim sobre IA.

“Empresários e investidores estão muito entusiasmados com os agentes autônomos”, disse. “Eles estão mais entusiasmados com isso do que com um chatbot.”

Reportagem de Anna Tong em San Francisco e Jeffrey Dast em Palo Alto; Edição por Kenneth Li e Pravin Sir

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.