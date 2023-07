O fraco crescimento do PIB no segundo trimestre da China aumenta a urgência de mais apoio político

PIB 0,8% t/q no 2º trimestre, contra 2,2% no 1º trimestre, mostrando desaceleração

O PIB expande 6,3% a/a no segundo trimestre devido a efeitos de base mais baixos

Os dados fracos aumentam a urgência de liberar mais medidas políticas

Os formuladores de políticas podem evitar estímulos agressivos devido a riscos de crédito

PEQUIM, 17 Jul (Reuters) – A economia da China cresceu a um ritmo fraco no segundo trimestre, uma vez que a demanda enfraqueceu tanto no país quanto no exterior, uma desaceleração pós-Covid que desacelerou acentuadamente, aumentando a pressão sobre os formuladores de políticas para fornecer mais estímulos.

As autoridades chinesas enfrentam uma tarefa difícil ao tentar manter a recuperação econômica nos trilhos e conter o desemprego, já que qualquer estímulo agressivo pode desencadear riscos de crédito e colapsos estruturais.

O Produto Interno Bruto (PIB) subiu apenas 0,8% no período de abril a junho em relação ao trimestre anterior, em uma base com ajuste sazonal, dados divulgados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais na segunda-feira, em comparação com um aumento de 0,5% e contra as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters. Expansão de 2,2% no primeiro trimestre.

Na comparação anual, o PIB cresceu 6,3% no segundo trimestre, ante 4,5% nos primeiros três meses do ano, mas a taxa ficou bem abaixo das projeções de crescimento de 7,3%.

O ritmo anual foi o mais rápido desde o segundo trimestre de 2021, embora o ano passado tenha sido fortemente distorcido pela dor econômica causada pelos severos bloqueios do COVID-19 em Xangai e outras grandes cidades.

“Os dados sugerem que o boom pós-Covid da China claramente acabou”, disse Carol Kong, economista do Commonwealth Bank of Australia em Sydney.

“Os indicadores de alta frequência são mais altos do que os números de maio, mas ainda há uma recuperação sombria e vacilante e, ao mesmo tempo, o desemprego juvenil está atingindo níveis recordes”.

Os dados mais recentes aumentam o risco de que a China não atinja sua modesta meta de crescimento de 5% para 2023, dizem alguns economistas.

Dados de junho, divulgados junto com os números do PIB, mostraram que as vendas no varejo da China cresceram 3,1%, bem abaixo do aumento de 12,7% em maio. Analistas esperavam crescimento de 3,2%.

O crescimento da produção industrial subiu inesperadamente para 4,4% no mês passado, ante 3,5% em maio, mas a demanda permaneceu moderada.

Os investimentos privados em ativos fixos recuaram 0,2% nos primeiros seis meses, contrastando com o crescimento de 8,1% dos investimentos das empresas estatais, indicando fraqueza da confiança empresarial privada.

Os dados mais recentes mostraram uma rápida recuperação pós-Covid, já que as exportações caíram para o nível mais baixo em três anos devido ao arrefecimento da demanda interna e externa e uma queda persistente no mercado de ativos principais diminuiu a confiança.

O fraco impulso geral e os riscos de uma recessão global aumentaram as expectativas de que os formuladores de políticas farão mais para impulsionar a segunda maior economia do mundo.

As autoridades provavelmente divulgarão várias medidas de estímulo, incluindo gastos fiscais para financiar projetos de infraestrutura de alto valor, mais apoio a consumidores e empresas privadas e alguma flexibilização da política de ativos, disseram autoridades e economistas.

Mas analistas dizem que uma reviravolta rápida é improvável.

Todos os olhos estão voltados para a reunião do Politburo prevista para o final deste mês, onde os principais líderes podem traçar um curso político para o resto do ano.

Não há bala de prata’

As ações da Ásia caíram, enquanto o yuan chinês caiu após dados mais fracos.

A China está a caminho de cumprir sua meta de crescimento para 2023, mas corre o risco de não atingir a meta anual pelo segundo ano consecutivo.

“É um número decepcionante de apenas 6,3%, então o ritmo está diminuindo”, disse Alvin Tan, chefe de estratégia de câmbio da Ásia na RBC Capital Markets em Cingapura.

“Com esse rápido declínio, existe o risco de que a meta de crescimento não seja cumprida – se a economia continuar caindo nesse ritmo, esses 5% não serão alcançados. Então, acho que isso aumentará a urgência de mais apoio político. Mais cedo.”

A economia da China cresceu apenas 3% no ano passado devido às restrições da Covid, perdendo por pouco a meta oficial.

A maioria dos analistas diz que é improvável que os formuladores de políticas forneçam qualquer estímulo agressivo devido a preocupações com o aumento dos riscos de crédito.

No entanto, uma recessão mais profunda pode desencadear mais perdas de empregos e riscos deflacionários, minando ainda mais a confiança do setor privado, disseram.

A taxa de desemprego juvenil subiu para 21,3% em junho, ante 20,8% em maio, um novo recorde, já que os graduados disputam ofertas limitadas durante a temporada de procura de emprego.

O setor imobiliário da China, que responde por um quarto da economia, continua em queda com a estagnação dos preços das novas residências para junho.

O investimento imobiliário caiu 20,6% em junho, após cair 21,5% em maio, segundo cálculos da Reuters.

Um alto funcionário do banco central disse na sexta-feira que o banco usará instrumentos de política, como o índice de compulsório (RRR) e a linha de crédito de médio prazo para enfrentar os desafios econômicos.

No mês passado, o banco central cortou suas taxas de juros de referência em 10 pontos-base.

Alguns observadores chineses culparam os “efeitos cicatriciais” de anos de medidas mais duras do COVID e restrições regulatórias nos setores de propriedade e tecnologia – apesar dos recentes esforços oficiais para aliviar algumas restrições para apoiar a economia.

Alguns economistas sinalizaram o risco de uma recessão no balanço patrimonial, à medida que as famílias e empresas privadas chinesas aumentam suas economias e cortam empréstimos e gastos após três anos de restrições do COVID.

“Esperamos que a política monetária relaxe nos próximos meses e forneça apoio fiscal direcionado a setores-chave, incluindo imóveis e construção”, disse Harry Murphy Cruz, economista da Moody’s Analytics, em nota.

“Mas esse apoio extra não será uma bala de prata. Cada vez mais, 2023 parece um ano para esquecer para a China.”

