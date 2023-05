EXCLUSIVO: Relatório da Cúpula do G7 visa a ‘coerção econômica’ da China

WASHINGTON, 12 Mai (Reuters) – Os líderes das nações do Grupo dos Sete (G7) vão discutir as preocupações sobre o uso da China de “coerção econômica” no exterior como parte de um importante comunicado conjunto a ser divulgado na próxima semana, disse uma autoridade dos Estados Unidos. Bem versado em debates.

A declaração, parte de uma declaração geral a ser divulgada pelos líderes durante a cúpula de 19 a 21 de maio em Hiroshima, no Japão, deve ser acompanhada por um plano escrito detalhado sobre como as sete economias avançadas trabalharão juntas. Coerção econômica” de qualquer país.

O principal relatório do G7 deve incluir “uma seção específica para a China” com uma lista de preocupações que cobrem “coerção econômica e outros comportamentos”. [People’s Republic of China]”, disse o funcionário na sexta-feira.

Um “relatório de segurança econômica separado falará mais sobre as ferramentas” usadas para combater os esforços coercitivos de qualquer país responsável, incluindo planejamento e coordenação, disse a pessoa. Em cada caso, espera-se que as declarações sejam superiores às declarações anteriores do G7.

O presidente dos EUA, Joe Biden, fez da China a peça central de sua política externa, trabalhando para evitar que um relacionamento tenso e competitivo, inclusive com o autogovernado Taiwan, se transforme em um conflito aberto.

O G7, que inclui Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido, está intimamente ligado economicamente à China, o maior exportador mundial e um mercado-chave para muitas das empresas dos sete países.

No mês passado, a China pediu um relatório dos ministros das Relações Exteriores do G7 que abordasse tópicos semelhantes de “arrogância, preconceito contra a China” e reclamações ao anfitrião do G7 deste ano, o Japão.

Sob o antecessor de Biden, o presidente Donald Trump, as declarações do G7 frequentemente se referiam apenas superficialmente a questões envolvendo a China. O governo Biden pressionou por mais relatórios diretos.

A declaração conjunta emitida anualmente por todos os líderes do G7 tem como objetivo sinalizar que os países poderosos estão alinhados em uma série de questões políticas e econômicas.

Os membros do G7 também terão a oportunidade de cooperar ainda mais com a China em áreas como o clima.

“Não somos pela dissociação das economias dos EUA e da China, somos pela redução do risco, somos pela diversificação”, disse o funcionário dos EUA. “Esse princípio é muito unificador.”

As negociações sobre a linguagem precisa das declarações conjuntas dos líderes estão sujeitas à diplomacia e a um ajuste fino antes de serem divulgadas durante a cúpula.

China testa aliança do G7

A reunião do G7 será um teste de até que ponto os membros, todos democracias ricas, podem concordar com uma abordagem comum com a China, a segunda maior economia do mundo.

Os termos da China são uma questão-chave nas negociações em andamento dos líderes financeiros do G7 em Niigata, Japão, onde eles se concentraram em reduzir o “excesso de confiança” das cadeias de suprimentos de seus países na manufatura chinesa, incluindo países de baixa e média renda por meio de parcerias .

“Os EUA querem colocar algo concreto no papel em termos do acordo e outros países estão interessados, mas não estão interessados ​​em colocar no papel os detalhes sobre essas várias ferramentas e instrumentos de política econômica”, disse o sênior Josh Lipsky. Diretor do Centro de Geoeconomia do Atlantic Council.

Em particular, alguns membros do G7 estão céticos sobre assinar restrições ao investimento externo na China.

As políticas estão sendo elaboradas para ajudar a negar o acesso militar da China a ferramentas que poderiam ser usadas para obter superioridade tecnológica, e muitos no governo Biden as veem como complementares aos controles de exportação que limitam o acesso a certos semicondutores que têm o mesmo objetivo.

“Claro, cada membro do G7 vai traçar seu próprio caminho na China até certo ponto, mas também há alguns tipos de princípios que unem o G7 em uma abordagem comum para a China”, disse o funcionário dos EUA.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, que está viajando para a reunião financeira do G7 no Japão, disse na quinta-feira que a China usou claramente a coerção econômica com a Austrália e a Lituânia.

A falta de progresso na resolução do impasse do teto da dívida dos EUA pairou sobre a reunião. Uma reunião agendada para sexta-feira entre Biden e os principais legisladores foi adiada para o início da próxima semana, enquanto os democratas e republicanos de Biden buscam um acordo para evitar um calote catastrófico.

No entanto, as autoridades americanas esperam que o presidente compareça à cúpula de dois dias conforme planejado, seguida de viagens a Papua Nova Guiné e à Austrália com o objetivo de melhorar a abordagem de Washington à região Ásia-Pacífico dominada pela China.

Reportagem de Trevor Hunnicutt; Editado por Heather Timmons

