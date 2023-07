Inundações no Condado de Bucks: Vítimas identificadas, busca continua por 2 crianças desaparecidas

Upper Makefield Township, Pa. (CBS) — O escritório do legista identificou as cinco vítimas das enchentes do fim de semana em Upper Makefield Township, Bucks County.

Eles foram identificados como Enzo Debiro, de 78 anos, de Newtown Township, Susan Barnhart, de 53 anos, de Titusville, Nova Jersey, Kathryn Chely, de 32 anos, de Charleston, Carolina do Sul, e Yuko Love, de 64 anos. de Newtown. município e Linda DePioro, 74, de Newtown Township, de acordo com Bucks County Coroner Meredith Buck.

Enzo DePiro, Barnhart e Celi foram resgatados por equipes no sábado, enquanto Love e Linda DePiro foram encontrados no domingo, disse Buck.

Buck disse que todas as cinco mortes foram relacionadas ao clima e foram acidentais. Todas as cinco pessoas se afogaram na enchente e Love também ficou ferido, disse Buck.

“Oferecemos nossas mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas neste momento tão difícil”, disse Buck. “Este é um momento triste para essas famílias, esta comunidade e todo o Condado de Bucks”.

Duas crianças estão desaparecidas na enchente. A busca por Matilda Shiels, de 2 anos, e seu irmão, Conrad Shiels, de 9 meses, foi retomada na manhã de segunda-feira, informou a polícia.

O padre Jim Shiels, seu filho de 4 anos e sua avó sobreviveram à enchente. Mas a mãe de três filhos de 32 anos, Celie, morreu.

“O pai levou seu filho de 4 anos, enquanto a mãe e a avó pegaram mais duas crianças, de 9 meses e 2 anos”, disse o chefe dos bombeiros de Upper Makefield Township, Tim Brewer. “Milagrosamente, o pai e o filho escaparam com segurança, no entanto, a avó, a mãe e os dois filhos foram arrastados pela enchente. Também resgatamos a mãe, que estava entre os mortos.”

O tio de Matilda e Conrad, Scott Ellis, falou em nome da família e disse que eles estavam gratos por seu apoio.

“Nossa família gostaria de expressar nossa mais profunda gratidão pelos tremendos esforços dos muitos trabalhadores de emergência que trabalharam incansavelmente em condições perigosas e difíceis para resgatar as vítimas desta terrível tragédia. Sua bondade, compaixão e coragem nos deram força neste momento indescritível. “, disse Elis.

Brewer disse que as operações de sonar, ar e água puderam ser usadas na segunda-feira para ajudar nos esforços de resgate. A tripulação também usou cães de resgate. A operação de busca continuará durante a noite e na terça-feira.

Brewer disse que recursos adicionais estão sendo trazidos da Pensilvânia e de Nova Jersey para ajudar na busca.

Repentino Inundações repentinas enviaram equipes de resgate de todo o Condado de Bucks em alta velocidade no sábado. A chuva forte caiu por volta das 17h30 deste sábado. Isso causou uma inundação repentina.

A área recebeu 6 a 7 polegadas de chuva dentro de uma hora. Pelo menos 11 carros ficaram presos e várias estradas foram danificadas.



Funcionários e representantes da família de 2 crianças desaparecidas realizam coletiva de imprensa após surto de gripe mortal