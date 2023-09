Chris Conley eleva o status de Brandon IUC a questionável – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – A disponibilidade potencial do wide receiver Brandon Ayuck sofreu uma queda significativa na noite de quinta-feira com as mudanças no elenco dos 49ers no dia do jogo.

Os 49ers promoveram o veterano wide receiver Chris Conley do time de treino, caso Ayuk estivesse fora.

Espera-se que Iuk seja adicionado aos inativos do time 90 minutos antes do início do jogo contra o New York Giants, no Levi’s Stadium, na noite de quinta-feira.

Ayuk machucou o ombro esquerdo durante a vitória do 49ers na semana 2 sobre o Los Angeles Rams. Antes de enfrentar os Giants na Semana 3, o clube o listou como questionável para o jogo em seu relatório final de situação.

O wide receiver se tornou o alvo favorito do quarterback Brock Purdy. Ele foi nomeado Jogador Ofensivo da Semana da NFC depois de receber oito passes para 129 jardas e dois touchdowns na abertura da temporada contra o Pittsburgh Steelers.

Conley está disponível para enfrentar os Giants junto com Tebow Samuel, Jawan Jennings, Ronnie Bell e Ray-Ray McCloud.

Com Embry Thomas (joelho) também listado como questionável, o 49ers fez movimentos para ter dois cornerbacks adicionais disponíveis para o jogo.

Os 49ers promoveram o cornerback Trey Zwilling do time de treino para o elenco de 53 jogadores e, junto com Conley, promoveram o cornerback Shemar Jean-Charles do time de treino.

O 49ers dispensou o veterano cornerback Anthony Brown, que o clube contratou na terça-feira para abrir espaço para Swilling no elenco ativo.

Brown se torna um agente livre e pode ser recontratado pelos 49ers nos próximos dias.

Conley está em sua nona temporada na NFL. Ele passou um tempo com Kansas City, Jacksonville, Houston e Tennessee.

Ele apareceu em 109 jogos com 63 partidas. Conley tem 217 recepções na carreira para 2.853 jardas e 15 touchdowns.

