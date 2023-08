Incêndios florestais em Maui: as autoridades temem que o número de mortos possa aumentar, já que apenas 25% da área queimada foi revistada

CNN

—



Com apenas um quarto Maui é uma área de incêndio Procuradas, as autoridades do Havaí disseram na segunda-feira que o número de mortos nos piores incêndios florestais nos EUA já em mais de um século pode aumentar significativamente.

Pelo menos 99 pessoas foram confirmadas mortas nos incêndios florestais, e o número deve dobrar nos próximos 10 dias, disse o governador do Havaí, Josh Green, à CNN na segunda-feira.

“É uma tragédia além da tragédia”, disse o governador sobre os incêndios que começaram a varrer partes da ilha na semana passada.

Autoridades devem começar a implantação na terça-feira Nomes do falecido cujas famílias foram notificadas, disse o chefe da polícia de Maui, John Pelletier, em entrevista coletiva na segunda-feira.

A maioria dos mortos estava ao ar livre, em carros ou na água na área atingida de Lahaina, no oeste de Maui, disse Green à CNN. Também como equipes e cães cadáveres Junte-se à missão à medida que a missão se desenrola pelos bairros em ruínas.

Devido às falhas de comunicação, não está claro quantas pessoas estão desaparecidas, disse Green. “Muitas pessoas tiveram que correr, deixando para trás tudo o que tinham. Eles não tinham telefones – os telefones foram reduzidos a cinzas”, disse ele.

Até segunda-feira, 25% da zona de incêndio havia sido revistada e ele acredita que 85% a 90% serão contidos até o final da semana.

“Começamos com um cachorro. Estamos na casa dos 20 anos”, disse Pelletier. “Podemos ir o mais rápido possível, mas temos a quantidade certa de trabalhadores e equipes.”

Depois que os incêndios florestais provocados pelo vento começaram a se espalhar erraticamente em 8 de agosto, casas, empresas e marcos históricos foram destruídos, de repente engolfando casas e forçando uma fuga brutal. Deslocando milhares.

“Nada pode prepará-los para o que vi aqui, e nada pode prepará-los para o peso emocional do impacto que esse grave evento teve sobre eles”, disse o administrador da FEMA, Dean Criswell, a repórteres na segunda-feira.

Os incêndios florestais de Maui foram os piores incêndios florestais nos Estados Unidos em mais de 100 anos. De acordo com a Associação Nacional de Proteção contra Incêndios.

Sandy Hooper/USA Today/Reuters Dois homens inspecionam uma casa incendiada no domingo, depois que um incêndio destruiu grande parte da histórica cidade turística de Lahaina, em Maui. READ Alonso vê a vitória no GP de Mônaco enquanto tenta explorar as largadas 'erráticas' de Verstappen

Enquanto os esforços de combate a incêndios e buscas continuam, aqui estão as últimas notícias sobre o que está acontecendo em Maui:

• Tratamento de vítimas de queimaduras: Nove pessoas feridas nos incêndios florestais foram internadas em uma unidade especializada em queimaduras em Honolulu, a única unidade de queimaduras no estado e na região do Pacífico. Centro Médico Straub.

• Chamadas para doar DNA: As pessoas com familiares desaparecidos devem entrar em contato com as autoridades para fornecer amostras de DNA para ajudar no processo de identificação. Apenas três dos mortos puderam ser identificados por meio de impressões digitais, enfatizando a necessidade de amostras de DNA.

• Casas perdidas: Mais de 2.200 estruturas foram destruídas ou danificadas pelo incêndio – 86% delas residenciais, disse Green.

• ‘Acomodação começa a esvaziar’: Mais de 400 quartos de hotel estão disponíveis para evacuados, e 1.400 unidades do Airbnb estarão prontas para eles na terça-feira, disse Green. Outras 160 pessoas estão se oferecendo para compartilhar suas casas, disse ele. “Já abrigamos 220 famílias. Então você pode ver os abrigos começando a esvaziar”, disse Green.

• A energia está voltando: O incêndio destruiu a eletricidade e as comunicações de milhares de pessoas. elétrica havaiana declarado Restaurou energia para 80% de seus clientes em Maui.

• Caso em fios elétricos: Havaí é elétrico enfrentando o caso Ventos fortes derrubaram linhas de energia ajudaram a alimentar os devastadores incêndios florestais de Lahaina, embora uma causa oficial ainda não tenha sido determinada.

• A Guarda Costeira muda o foco: A Guarda Costeira dos EUA em Maui está mudando de um modo de busca e resgate para conter materiais perigosos deixados para trás por incêndios no mar. A tecnologia de sonar foi trazida e uma barreira de 100 pés foi colocada na foz do porto de Lahaina, disse o serviço.

• A resposta oficial está em análise: O procurador-geral do Havaí revisará a resposta ao incêndio, em meio a relatos de que os bombeiros enfrentaram hidrantes fracos ou pressurizados e que 400 sistemas de alerta de emergência não foram ativados quando o fogo se espalhou.

Confira este conteúdo interativo em CNN.com



Apresentado à CNN Franklin “Frankie” Trejos e Carol Hartley foram identificados por suas famílias como vítimas do incêndio em Maui.

Famílias de duas vítimas disseram à CNN que seus entes queridos morreram tentando escapar do incêndio em Lahaina.

A moradora de Maui, Carol Hartley, 60, e seu parceiro, Charles Paxton, foram separados quando a fumaça subiu do incêndio enquanto tentavam sair, disse sua irmã Donna Gardner Hartley à CNN.

O vento estava forte e eles não podiam ver a fumaça escura, que “parecia um tornado”, Gardner Hartley lembra que Charles disse a ele.

“Eles continuaram xingando um ao outro”, disse Gardner Hartley em um post no Facebook. “Ele estava gritando: ‘Corra, corra, corra, Carol corra’.” Finalmente, ele não conseguiu ouvi-la.

Paxton, que foi encontrado por seus amigos, procurou Hartley depois que ele foi tratado por seus ferimentos, disse a irmã.

Os restos mortais de Hartley foram encontrados na propriedade do casal no fim de semana, disse Gardner Hartley à CNN.

Sua irmã descreveu Hartley como um espírito independente que “sempre procurava o que havia de bom nas pessoas e sempre ajudava os outros”.

Franklin “Frankie” Trejos, 68, morreu tentando escapar do incêndio em Lahaina, disse sua sobrinha Giga Perez Grant à CNN.

A família recebeu uma ligação do colega de quarto de Trejos informando sobre um incêndio na ilha e que ele não sabia se Trejos conseguiu sair vivo, disse Perez Grant.

“Mantivemos Hope viva, mas algumas horas depois sua colega de quarto nos ligou e disse que encontraram os restos mortais do tio Frankie”, disse Perez Grant.

Trejos e seu colega de quarto inicialmente tentaram salvar sua propriedade, mas decidiram sair em seus próprios carros quando perceberam que era impossível, disse Perez Grant.

O colega de quarto mais tarde encontrou o carro de Trejos a alguns quarteirões da casa, com os restos mortais de Trejos em cima do cachorro do colega de quarto, que também estava morto, disse Perez Grant.

Trejos, natural da Costa Rica, mudou-se para os Estados Unidos ainda jovem e morou em Lahaina nos últimos 30 anos, segundo sua nora.

“Tio Frankie era um homem gentil, um amante da natureza, um amante dos animais e amava seus amigos e sua família de todo o coração”, disse Perez Grant. “Ele adorava aventuras e era um espírito livre.”

À medida que o fogo avançava rapidamente na cidade histórica de Lahaina na semana passada, os socorristas enfrentaram pouca pressão da água e os hidrantes secaram, disseram vários bombeiros. O jornal New York Times.

“Não havia água nos hidrantes”, disse Kehi Ho, um dos bombeiros que trabalhava em Lahaina, ao jornal.

Outro bombeiro, que não foi citado no jornal porque não estava autorizado a discutir o processo, disse que seu caminhão estava conectado a um hidrante, mas a pressão da água era muito fraca para usar e as chamas se espalharam além da capacidade do bombeiro.

A CNN entrou em contato com a empresa para comentários e informações Departamento de Abastecimento de Água do Condado de Maui.

Questionado sobre relatos de que os bombeiros não tinham água suficiente para apagar o incêndio em 8 de agosto, o governador disse a repórteres na segunda-feira: “Uma coisa que as pessoas precisam entender, especialmente de longe, é que há um grande problema. Conflito de água em Maui ao longo dos anos.

“Temos dificuldades em Maui. Em outras áreas rurais, temos água suficiente para as casas, para o nosso povo, para qualquer resposta”, disse Green.

Moradores de West Maui descreveram aparecer sem aviso, pulando rodovias, inundando seus quintais ou suas casas, forçando-os a correr para salvar suas vidas.

A rede de cerca de 400 alarmes do Havaí é usada para alertar os residentes sobre tsunamis e outros desastres naturais. Não ativado Em 8 de agosto, quando o fogo se espalhou, disse o porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergências do Havaí, Adam Weintraub.

Enquanto a resposta de emergência ainda está sendo revisada, as autoridades acreditam que as sirenes foram “basicamente imobilizadas” pelo calor extremo, disse Green à CNN na segunda-feira.

A procuradora-geral do Havaí, Anne Lopez, está pronta para revisar a resposta das autoridades aos incêndios florestais, anunciou seu escritório na sexta-feira. O gabinete do procurador-geral disse que a revisão “cobre políticas importantes de tomada de decisão e sustentabilidade, durante e após os incêndios florestais”.