As autoridades dizem que milhares de pessoas receberam ordens de evacuar devido ao enorme inferno de fumaça tóxica de uma usina de reciclagem conhecida como “risco de incêndio”. Pode queimar por dias

Richmond, Indiana (CNN) Um grande incêndio expelindo fumaça tóxica de uma usina de reciclagem no leste de Indiana, descrito pelo prefeito da cidade como um conhecido “risco de incêndio”, forçou ordens de evacuação para cerca de 2.000 pessoas, já que a batalha para extingui-lo deve se arrastar por dias, cidade e estado. Disseram as autoridades.

Plásticos estavam entre os materiais que começaram a queimar na terça-feira na fábrica de Richmond, e uma nuvem espessa e preta subiu do local – “definitivamente tóxica”, disse o chefe dos bombeiros do estado de Indiana, Steve Jones, em entrevista coletiva.

“Existem muitos produtos químicos diferentes quando um incêndio queima, é isso”, disse Jones na noite de terça-feira, acrescentando que espera que o fogo continue queimando por vários dias.

“As autoridades da cidade sabiam que operar aqui era um risco de incêndio. Foi um susto para nós”, disse o prefeito de Richmond, Dave Snow, na quarta-feira.

A causa do incêndio não foi imediatamente conhecida até que fosse extinto. Funcionários disseram. Nenhum ferimento grave foi relatado.

Testes conduzidos pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA ao meio-dia de quarta-feira não identificaram nenhum composto tóxico. estireno Ou Benzeno, o monitoramento da qualidade do ar continuará conforme a fumaça se dissipar, disse o coordenador da cena de resposta a emergências, Jason Sewell. A agência coletou medições “durante a noite” e na quarta-feira, monitorando o material particulado e procurando por produtos químicos tóxicos.

Mesmo antes disso, Brenda Jerrell “não hesitou” em deixar sua casa perto dos trilhos da ferrovia perto da instalação em chamas, disse ela à CNN, “e o cheiro já era ruim”.

“Eu não tinha sapatos; usava meias”, disse ela. “Deixei minha carteira, meus sapatos – deixei muitas coisas, coisas pessoais, entrei no carro e fui embora.” Cobrindo a boca e o nariz com uma máscara, Jerrell “ainda está preocupado porque nos dizem que não sabemos o que está queimando e você pode ficar irritado”.

A poluição crescente e as preocupações com a saúde são um lembrete do inferno e da liberação de materiais perigosos. Um trem de carga descarrilou E o incêndio deste ano no leste da Palestina, Ohio. Alguns produtos químicos foram registrados em altas concentrações durante esse desastre Pode causar riscos a longo prazoDisseram os pesquisadores.

Ordens de evacuação de Indiana foram emitidas para residentes a cerca de 800 metros do incêndio, e Jones disse que as autoridades podem mudar isso se a direção do vento mudar. Residentes a favor do vento da zona de evacuação – no leste e nordeste encorajado Para trazer abrigo e animais de estimação para dentro de casa. Cerca de 35.000 pessoas vivem na cidade, cerca de 110 quilômetros a leste de Indianápolis, onde os abrigos foram abertos na terça-feira, disse Snow.

O Richmond Community School District cancelou as aulas na quarta-feira e pediu às pessoas que se abrigassem no local.

O fogo começou em um semi-reboque antes de se espalhar para a instalação, disse um oficial dos bombeiros.

Os residentes que encontraram destroços do incêndio em seus quintais foram solicitados a “não mexer ou tocar nos destroços” porque “não se sabe quais produtos químicos podem ou não estar nos destroços”, disseram funcionários da Agência de Gerenciamento de Emergências do Condado de Wayne. disse. Eles podem conter amianto, disse Sewell.

No momento, a principal preocupação com a saúde é a fumaça, disse a diretora executiva do Departamento de Saúde do Condado de Wayne, Christine Stinson, na quarta-feira.

“Estas são partículas muito finas – respirá-las pode causar todos os tipos de problemas respiratórios: ardor nos olhos, aperto no peito, pode piorar a asma, bronquite e todos os tipos de coisas”, disse ele.

A EPA estará “absolutamente” envolvida no monitoramento da qualidade do ar em Richmond, disse seu administrador à CNN na quarta-feira.

“Vamos ter uma equipe de resposta a emergências no local e obter esses resultados rapidamente”, disse Michael Regan, acrescentando que a EPA estava “no local horas depois” do início do incêndio. “Estamos no local desde o início e estaremos lá até que possamos ter certeza de que esta comunidade não vê nenhuma ameaça de impactos na qualidade do ar aqui.”

Especialistas dizem que poluentes tóxicos podem representar riscos

máscaras N95 — Tipo amplamente utilizado Stinson disse que a área – durante a pandemia de Covid-19 – é bastante segura contra material particulado, mas se as pessoas virem ou cheirarem a fumaça ou apresentarem sintomas, devem sair.

Poluição do aquecimento global Os incêndios certamente estão sendo evacuados, disse a ex-administradora regional da EPA Judith Enck, agora chefe Além do plásticoTem como objetivo acabar com a poluição plástica.

“Mas o grande problema é que, quando os plásticos são queimados, muitas vezes se formam dioxinas”, disse ele à CNN. EPA descreve Como poluentes altamente tóxicos que podem causar câncer e demoram muito para se decompor.

O teste de dioxina deve ser feito por funcionários do estado, disse ele, acrescentando que “mesmo pequenas quantidades podem causar danos significativos à saúde”. ftalatos, Bisfenóis E Microplásticos Liberado quando o plástico é queimado.

“Plásticos queimam quente e rápido”, disse Enck. “Muitos produtos químicos podem ser liberados, então (o plástico) não deve ser estocado.”

No entanto, o armazenamento em instalações de reciclagem de plástico é um problema comum, disse ele, já que os mercados domésticos confiáveis ​​são limitados.

A instalação de 175.000 pés quadrados queimando em Richmond está “completamente cheia do chão ao teto e de parede a parede”, disse o chefe dos bombeiros da cidade, Tim Brown, na terça-feira.

Plástico derretido e materiais de cobertura foram identificados em fotos pelos moradores, já que as autoridades insistiram que eles não lidassem com detritos de incêndio, disse Sewell. Funcionários da EPA planejam coletar amostras dos materiais e enviá-los para testes, disse ele.

“Dada a idade do edifício, alguma quantidade de material contendo amianto pode ter saído do local”, disse ele na quarta-feira. refere-se a De ocorrência natural, os minerais tóxicos têm sido usados ​​há muito tempo em produtos que variam de isolamento doméstico a secadores de cabelo.

“Pedimos que as pessoas definitivamente não cortem lixo”, disse Sewell. “Se você encontrar lixo em seu quintal, deixe-o sozinho até sabermos mais. E, claro, não o corte.”

Fumaça sobe de um incêndio em Richmond, Indiana, na terça-feira.

Incêndio coloca bombeiros em ‘modo defensivo’

Os bombeiros responderam à instalação de reciclagem na terça-feira, quando um semirreboque atrás de um dos prédios da usina foi envolvido pelas chamas, disse Brown. Um “tipo desconhecido de plástico” foi carregado no trailer, e o fogo se espalhou para outras pilhas de plástico ao redor do trailer e, eventualmente, para o prédio, disse Brown.

Pilhas de plástico bloqueando as estradas de acesso dificultaram a entrada dos bombeiros, disse Brown. “Isso cria um grande desafio porque só há acesso a um lado do prédio”, disse ele.

“Assim que o fogo ficou fora de controle, ele nos apagou, (e) rapidamente recuamos e entramos no modo defensivo”, disse Brown.

O fogo se espalhou para vários edifícios no local, mas as equipes conseguiram detê-lo antes que ele pudesse atingir áreas residenciais, disse Brown.

“É o maior incêndio que já vi na minha vida”, disse Brown.

Um bombeiro teve alta do hospital depois de machucar o tornozelo na queda, disse Brown, e nenhum outro ferimento foi relatado. Todos que trabalhavam no prédio foram contabilizados quando as equipes responderam ao local, disse ele.