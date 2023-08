Michael Oher de ‘The Blind Side’ diz que a adoção nunca aconteceu

Comente esta história Comente

O ex-jogador da NFL Michael Oher, cuja história foi contada no filme “The Blind Side” de 2009, apresentou documentos judiciais na segunda-feira alegando falsamente que o casal do Tennessee que ele chamava de mãe e pai o adotou legalmente enquanto lutava. jovem. Oher alegou ainda que Lee Anne e Sean Tuohy assinaram documentos de tutela.

Como estudante do ensino médio em 2004, Oher assinou um documento que acreditava fazer parte do processo de adoção, de acordo com uma petição apresentada no tribunal de sucessões do Tennessee. Ele percebeu em fevereiro que os documentos haviam retirado seus direitos, disse a petição.

Oher, 37, está pedindo ao tribunal que encerre a tutela dos Tuohys. outro Ele alega que nunca foi pago pelo filme sobre sua vida e está pedindo à família Tuohy que lhe dê uma parte das centenas de milhares de dólares que ganhou com seu nome e história.

“Enquanto os outros pais dos colegas de classe de Michael viam Michael como um bom garoto, os conservadores Sean Tuohy e Lee Ann Tuohy viam outra coisa: um jovem manipulador que poderia usar o espírito esportivo em benefício próprio”, afirma a petição. Arquivado em Shelby County, Tennessee.

Steven Fares Jr., advogado que representa os Tuohys, se recusou a comentar quando contatado pelo The Washington Post.

Os Tuohys não responderam aos pedidos de comentários na noite de segunda-feira, mas Sean Tuohy disse Diário de Memphis Que ele encerraria a tutela de Oher. Ele disse ao jornal que recebeu o dinheiro de sua família Michel Lewis, O autor do livro “The Blind Side: Evolution of a Game” – no qual o filme é baseado – dividiu-o entre ele, sua esposa, seus dois filhos e Oher. Cada um recebeu cerca de US$ 14.000, disse ele. READ Cimeira do G7: Zelensky acusa alguns líderes árabes de 'cegueira' para a guerra antes da viagem ao Japão

“Estamos devastados”, disse ele ao Daily Membion. “É triste pensar que algum de nossos filhos vai ganhar dinheiro. Mas vamos amar Michael aos 37 anos do jeito que o amamos aos 16.

Sean Tuohy Jr., filho de Lee Anne e Sean, disse jogo de banqueta Ele disse na segunda-feira que ganhou cerca de US$ 65 mil com filmes nos últimos quatro ou cinco anos.

Em um comunicado ABC24Oher descreveu as revelações como “uma situação difícil para minha família e para mim”.

“Por enquanto, vou deixar o caso falar por si e não fazer mais comentários”, disse ele.

Oher escreveu sobre sua infância instável em Memphis em suas memórias de 2011, “I Beat The Odds: From Homelessness, to the Blind Side, and Beyond”. Ele escreveu que sua mãe era viciada em crack e que ele e seus irmãos foram colocados em um orfanato. Oher frequentou 11 escolas em seus primeiros nove anos como estudante O jornal New York Times.

Oher foi recrutado para jogar futebol em uma escola particular e tornou-se um dos melhores jogadores do país. Recrutamento de atacante ofensivo. Ele dormia na casa de colegas de classe, incluindo a casa dos Tuohys, com dois filhos que frequentavam a mesma escola que Oher, afirma a petição.

Antes do último ano de Oher em 2004, os Tuohys pediram que ele se mudasse para sua casa em Memphis e o adotasse, de acordo com a petição. Na esperança de acelerar o processo, Oher assinou documentos que acabaram sendo documentos de tutela, alega a petição. Os Tuohys não tomaram medidas legais para adotar Oher, afirma a petição.

sob Lei do TennesseeA tutela remove poderes de tomada de decisão de alguém que “carece de capacidade de tomada de decisão.” READ Elon Musk foi recebido com elogios e festas durante visita à China

“Os Tuohys disseram que amavam Michael e queriam adotá-lo legalmente”, disse a petição. “Michael confiava neles, estava feliz por fazer parte de uma família real e estável e confiava completamente no Sr. e na Sra. Tuohy.”

Oher começou a jogar na Universidade do Mississippi em 2005. Em setembro de 2006, um livro sobre a vida de Oher, “The Blind Side: Evolution of a Game”, de Lewis, foi publicado. Um porta-voz de Lewis não respondeu a um pedido de comentário na noite de segunda-feira.

Após o lançamento do livro, Lee Anne e Sean Tuohy começaram a negociar um contrato para um filme que pagava a eles e a seus filhos biológicos US$ 225.000 cada e 2,5% da receita do filme, de acordo com a petição de Oher. Em 2007, Oher assinou um contrato com a Twentieth Century Fox que lhe deu os direitos de sua história sem seu conhecimento e sem pagamento, de acordo com a petição.

Em “The Blind Side”, valeu a pena Mais de US$ 300 milhões, os Tuohys aceitam Oher. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Filme, e Sandra Bullock ganhou o Oscar de Melhor Atriz por sua interpretação de Lee Ann Tuohy.

A petição de Oher alega que os Tuohys disseram que o adotaram “para obter vantagens financeiras para si próprios”.

Oher se tornou um tackle ofensivo All-American antes de se formar em 2009, e foi selecionado em 23º lugar geral no Draft da NFL de 2009 pelo Baltimore Ravens. Ele fez parte da equipe que venceu o Super Bowl XLVII em 2013 antes de jogar pelo Tennessee Titans e Carolina Panthers.

Em 2015, Oher disse à ESPN que não gostou de como foi retratado no filme. Ele disse que ser conhecido pelo filme em vez de suas habilidades prejudicou sua carreira na NFL. Ele não joga na liga desde que os Panteras o dispensaram em julho de 2017. READ Transferência de Lionel Messi para o Inter Miami é concluída enquanto MLS confirma contrato; lançado no domingo

Oher examinou os documentos que assinou quando adolescente e contratou um advogado. ESPN relatou.