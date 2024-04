Kaitlyn Clark foi selecionada pelo Indiana Fever com a escolha número 1 no Draft da WNBA de 2024.

BROOKLYN, NY – Oito dias depois de uma das maiores carreiras no basquete universitário já registradas, Caitlin Clark foi escolhida pelo Indiana Fever como a escolha número 1 no draft da WNBA de segunda-feira.

Clarke está preparada não apenas para ajudar o Fever a retornar à pós-temporada pela primeira vez desde 2016, mas também para usar seu poder de estrela em um momento importante na história da WNBA.

“Acho que estou mais animado do que qualquer coisa”, disse Clark à NBC News no fim de semana passado.

Clark alcançou um sucesso histórico em suas quatro temporadas em Iowa. Ela marcou 3.951 pontos – o maior número de todos os tempos na história da Divisão I masculina ou feminina da NCAA. Ela quebrou o recorde de 3 pontos em uma única temporada, disputou dois campeonatos nacionais e foi eleita Jogadora Nacional do Ano duas vezes.

Alguns dos elogios que ele recebeu vêm de uma carreira tão próspera que Iowa anunciou na semana passada que faltava nem uma semana para o término de sua carreira universitária.

Clark frequentemente se apresentava diante de multidões com ingressos esgotados e seus jogos quebraram recordes de audiência na televisão. A vitória da Carolina do Sul sobre Iowa no campeonato nacional de 2024 foi assistida por 18,9 milhões de telespectadores na ABC, com um pico de audiência de 24,1 milhões de telespectadores – um aumento de 90 por cento em relação ao jogo do título de 2023 e um aumento de 289 por cento em relação a 2022. O jogo quebrou recordes de audiência. Ambientado alguns dias antes, no confronto Elite Eight de Iowa contra LSU.

O draft de segunda-feira na Brooklyn Academy of Music também deveria quebrar o recorde de audiência do evento.

A antecipação do retorno de Clark à WNBA aumentou o interesse em Indiana. Trinta e seis jogos do Fever – 90 por cento de sua programação – serão transmitidos nacionalmente na próxima temporada, mais do que o bicampeão Las Vegas Aces.

Na quarta-feira, o preço médio dos ingressos para Indiana subiu 190% em relação à temporada passada, de acordo com o mercado de ingressos Vivid Tickets. As vendas de ingressos dispararam depois que o Fever ganhou na loteria em dezembro, mas Clark ainda não anunciou se se tornará profissional ou retornará a Iowa para sua última temporada de elegibilidade.

Em 29 de fevereiro, poucos dias antes do último jogo em casa da temporada regular de Iowa, Clark anunciou sua decisão de entrar no draft da WNBA. Em poucos minutos, Indiana, que havia vencido apenas 18 jogos nas últimas duas temporadas, lembrou aos fãs de comprar ingressos para a temporada com uma postagem nas redes sociais que dizia: “Esperança a bordo”. Tweetado às 21h30 horário do leste dos EUA no domingo, faltando apenas 22 horas para o draft – uma referência ao número de Clark.

Na noite de segunda-feira, a espera terminou quando Clark se juntou à franquia, onde se juntará à escolha número 1 do ano passado no Rookie of the Year, Alia Boston, da Carolina do Sul. A popularidade de Clarke ocupou o centro das atenções durante todo o fim de semana, destacada por uma aparição no Saturday Night Live. Mas muito antes de pensar em aparecer em programas de comédia ou lotar arenas, ela sonhava em jogar na WNBA.

No ensino fundamental, ela anotou um de seus objetivos futuros: chegar à WNBA. Na noite de segunda-feira, esse desejo se tornou realidade.

Resultados da primeira rodada do draft da WNBA

Caitlin Clark, G, Iowa – Febre de Indiana Cameron Brink, F, Stanford – Los Angeles Sparks Camila Cardoso, C, Carolina do Sul – Chicago Sky (via Phoenix Mercury) Rickia Jackson, F, Tennessee – Los Angeles Sparks (via Seattle Storm) Jaycee Shelton, G, estado de Ohio – Dallas Wings, (via Chicago Sky) Aaliyah Edwards, F, UConn – Washington Mystics Angel Reese, F, LSU – Chicago Sky (via Minnesota Lynx) Alyssa Philly, F, Utah – Minnesota Lynx (via Atlanta Dream) Carla Light, G, Tarps (França) – Dallas Wings Leila Lakhan, G, Angers (França) – Connecticut Sun Marquesha Davis, G, Ole Miss – Liberdade de Nova York Southside Flyers (Austrália) – Atlanta Dream (via Las Vegas Aces)

Os resultados da segunda e terceira rodadas podem ser consultados aqui.

