Coreia do Norte diz que Travis King quer se refugiar do racismo e maus-tratos nos EUA

SEUL, 16 Ago (Reuters) – A Coreia do Norte decidiu que Travis King quer asilo lá ou em outro lugar por causa de “abuso desumano e discriminação racial” pelos Estados Unidos e seus militares, disse Pyongyang nesta quarta-feira, seu primeiro reconhecimento público. Da Coreia do Sul em 18 de julho.

Soldado do Exército dos EUA, King entrou no Norte durante uma visita civil à Área de Segurança Conjunta (JSA), a fronteira fortemente fortificada entre as duas Coreias.

Autoridades dos EUA disseram acreditar que King cruzou a fronteira intencionalmente e até agora se recusaram a classificá-lo como prisioneiro de guerra.

Investigadores norte-coreanos concluíram que King cruzou deliberadamente e ilegalmente para o Norte ou com a intenção de permanecer em um terceiro país, informou a agência de notícias estatal KCNA.

“Durante o interrogatório, Travis King admitiu que decidiu vir para a RPDC porque tinha um mau pressentimento contra o abuso desumano e a discriminação racial dentro das forças armadas dos EUA”, informou a KCNA, usando as iniciais do nome oficial da Coreia do Norte. “Ele também expressou seu desejo de buscar refúgio na RPDC ou em um terceiro país, dizendo que estava desiludido com a sociedade americana desigual.”

A KCNA disse que após a morte de King, ele foi “mantido sob controle por soldados do Exército do Povo Coreano” e que a investigação ainda estava ativa.

O tio de King, Myron Gates, disse à ABC News no início de agosto que seu sobrinho sofreu racismo durante o serviço militar e que depois de passar um tempo em uma prisão sul-coreana, ele não era mais como ele.

Um futuro incerto

Autoridades dos EUA disseram até agora que o Norte não forneceu respostas substantivas aos seus pedidos de informações sobre King.

O Pentágono disse que não poderia verificar os comentários de King, de acordo com o relatório da KCNA, e estava focado em seu retorno seguro. Não disse se buscou detalhes adicionais da Coreia do Norte.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Um porta-voz do Comando das Nações Unidas (UNC), que supervisiona a aldeia fronteiriça pela qual King passou, disse não ter nada a acrescentar aos relatórios anteriores.

Como classificar o jovem de 23 anos permanece uma questão em aberto para os militares dos EUA.

Como os Estados Unidos e a Coreia do Norte estão tecnicamente em guerra, ele pode se qualificar como prisioneiro de guerra como soldado da ativa. A Guerra da Coréia de 1950-53 terminou em um armistício em vez de um tratado de paz. A Península Coreana está tecnicamente em guerra com a UNC, que supervisiona o armistício.

Autoridades dos EUA disseram que fatores, incluindo a decisão de King de entrar na Coreia do Norte por vontade própria em roupas civis, o desqualificam para o status de prisioneiro de guerra.

King, que ingressou no Exército dos EUA em janeiro de 2021, é um batedor de cavalaria da Força Rotacional Coreana, parte do compromisso de segurança dos EUA com a Coreia do Sul.

Mas sua posição tinha problemas legais.

Ele enfrentou duas acusações de agressão na Coreia do Sul e se declarou culpado de uma acusação de agressão e destruição de propriedade pública por danificar um carro da polícia enquanto discursava contra os coreanos, de acordo com documentos judiciais. Ele enfrentou mais ações disciplinares em seu retorno aos Estados Unidos.

King terminou sua passagem sob custódia militar e foi levado para o aeroporto pelos militares dos EUA para retornar à sua unidade de origem nos EUA. Em vez disso, ele deixou o aeroporto e se juntou a uma excursão pela área de fronteira, onde fugiu apesar das tentativas dos guardas sul-coreanos e americanos de detê-lo.

