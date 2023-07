Casa Branca de Biden aprova projeto eólico offshore Ocean Wind 1 em Nova Jersey

Comente esta história Comente

O governo Biden aprovou um plano para a construção e operação do Ocean Wind 1 na quarta-feira, marcando o terceiro endosso oficial do governo a um grande projeto eólico offshore e um dos maiores do gênero. A decisão é um marco para a Ocean Wind 1, que enfrentou forte oposição de legisladores republicanos e residentes de Nova Jersey. O projeto será do Estado O primeiro parque eólico offshore em escala de utilidade e energia limpa poderia abastecer meio milhão de residências, De acordo com A empresa de energia dinamarquesa Orsted está desenvolvendo o projeto.

“O anúncio de hoje do Registro de Decisão da Ocean Wind 1 representa uma grande mudança não apenas para Oerstedt, mas para a principal indústria eólica offshore do país de Nova Jersey”, disse o governador de Nova Jersey, Phil Murphy. , em uma publicação.

A construção já está em andamento em dois outros grandes projetos eólicos offshore aprovados pelo Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) do Departamento do Interior.

Espera-se que o projeto Vineyard Wind 1 em Massachusetts e o projeto South Fork Wind em Rhode Island e Nova York gerem cerca de 800 MW e 130 MW, respectivamente.

Ocean Wind 1 é o maior projeto dos três. Orstead projeta que a Ocean Wind 1 gerará 1.100 megawatts de energia a partir de 98 turbinas eólicas General Electric Haliad-X colocadas a cerca de 24 quilômetros da costa sul de Nova Jersey.

“O [approval] “Representa um passo importante para trazer o ar do mar limpo e renovável para as residências e empresas de Nova Jersey”, disse Alison McLeod, diretora sênior de políticas da New Jersey League of Conservation Voters.

O Departamento do Interior descreveu a aprovação como um passo à frente para a indústria eólica offshore e em um comunicado a descreveu como "progresso significativo" em direção à meta do governo Biden de desenvolver 30 gigawatts de energia eólica offshore até 2030.

“O governo Biden-Harris trabalhou para impulsionar a indústria eólica offshore em todo o país – e a aprovação de hoje do projeto Ocean Wind 1 é outro marco em nossos esforços para combater as mudanças climáticas e criar empregos sindicais bem remunerados enquanto alimentamos nossa nação. ”, disse a secretária do Interior, Deb Holland. publicação.

Mas, para atingir as metas climáticas do governo, os projetos eólicos propostos para cima e para baixo na Costa Leste devem superar grandes obstáculos, incluindo a oposição de republicanos e residentes locais. A oposição é particularmente forte no condado de Cape May, onde muitas comunidades costeiras podem instalar parques eólicos offshore.

Os moradores se juntaram a grupos como o Our Coastal NJ para protestar contra o projeto com base em preocupações que vão desde a morte de baleias até o impacto que as turbinas podem ter no turismo local. Esses grupos ativistas tomaram medidas legais contra o projeto eólico.

Também recrutou promotores distritais nos esforços para bloquear o desenvolvimento eólico offshore. Em junho, Distt Votado para adicionar Dois escritórios de advocacia se somam à sua equipe jurídica para contestar decisões regulatórias federais e autorizações emitidas para Orsted pelo Departamento de Proteção Ambiental de Nova Jersey.

O ex-juiz do Tribunal Superior de Nova Jersey, Michael J. Donohue, que atua como conselheiro especial do condado, disse que o condado de Cape May está revisando a decisão do BOEM e “determinará quais caminhos estão disponíveis para buscar contestações legais, se houver”.

Além dos desafios legais, há o Ocean Wind 1 sofrido Do aumento das taxas de juros e da inflação. Na semana passada, o Legislativo de Nova Jersey aprovou brevemente um projeto de lei que permitiria a Orstead manter os créditos fiscais federais em um esforço para abordar o que os legisladores descreveram como impactos econômicos persistentes da inflação e da pandemia de Covid-19.

Apesar desses contratempos, com a aprovação do BOEM, o projeto está a caminho de começar a construção offshore neste outono e aumentar a construção offshore até 2024, disse Orsted em um comunicado. O projeto está previsto para iniciar as operações comerciais em 2025.