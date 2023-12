Implantes cerebrais ajudaram 5 pessoas a se recuperarem de lesões traumáticas

Uma das voluntárias que recebeu o implante, Gina Arata, tinha 22 anos quando um acidente de carro a deixou com cansaço, problemas de memória e emoções incontroláveis. Ela abandonou seus planos de estudar direito e estava morando com os pais em Modesto, Califórnia, sem poder continuar trabalhando.

Em 2018, 18 anos após o acidente, Sra. Aratha recebeu o implante. Sua vida mudou profundamente, disse ela. “Posso ser uma pessoa normal e conversar”, disse ele. “É incrível como eu melhorei.”

Dr. Schiff e seus colegas desenvolveram o teste com base em anos de pesquisa sobre a estrutura do cérebro. Esses estudos sugerem que a nossa capacidade de nos concentrarmos nas tarefas depende de uma rede de regiões cerebrais interligadas por longos ramos de neurónios. As regiões enviam sinais entre si, criando um ciclo de feedback que mantém toda a rede ativa.

Schiff e seus colegas levantaram a hipótese de que um choque repentino no cérebro – um acidente de carro ou uma queda, por exemplo – poderia quebrar algumas das conexões de longo alcance na rede e levar as pessoas ao coma. Durante a recuperação, a rede pode fazer backup de si mesma. Mas se o cérebro estiver gravemente danificado, pode não se recuperar totalmente.

Dr. Schiff e seus colegas apontaram uma estrutura nas profundezas do cérebro como um centro crítico na rede. Chamado de núcleo centrolateral, é uma fina camada de neurônios do tamanho e formato de uma casca de amêndoa.