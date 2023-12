Manuel Rocha, o ex-embaixador dos EUA na Bolívia, foi acusado de espionar para Cuba durante décadas.

Washington – Ex-diplomata dos EUA que mais recentemente serviu como embaixador dos EUA na Bolívia Ele foi preso na sexta-feira Ele foi acusado de atuar como agente estrangeiro para Cuba, segundo documentos judiciais.

Começando em 1981 e continuando até aos dias de hoje, Victor Manuel Rocha – um cidadão norte-americano nascido em Cuba e que agora vive em Miami – alegadamente espionou em nome da agência de inteligência da nação insular, referindo-se aos EUA como o “inimigo”. Segundo os promotores, apoia a missão secreta de coleta de informações de Cuba.

Embora a acusação não detalhe as informações que os promotores alegam que Rocha compartilhou com os cubanos acusados ​​de trabalhar com ele ao longo de décadas, os documentos da acusação descrevem um relacionamento contínuo que ele cultivou com manipuladores cubanos.

Trabalhando com conspiradores não identificados dentro da comunidade de inteligência de Cuba, Rocha “concordou em agir como um agente secreto do governo cubano”, revelaram documentos incriminatórios.

Primeiro como oficial político na Embaixada dos EUA na República Dominicana, Rocha avançou através de vários cargos diplomáticos na região, incluindo diretor de assuntos interamericanos do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, dizem os documentos. Essa função deu-lhe responsabilidade especial sobre a política para Cuba, segundo os promotores.

Os investigadores disseram que Rocha teve acesso a informações confidenciais como funcionário do Departamento de Estado, assinou acordos de confidencialidade e foi obrigado a “confirmar sua lealdade aos Estados Unidos e a ausência de ação secreta em nome de qualquer nação estrangeira”.

De 2006 a 2012, Rocha foi assessor do comandante do Comando Conjunto militar dos EUA na região, que inclui Cuba.

Evidências não especificadas dos documentos do tribunal de primeira instância, combinadas com diversas reuniões nos últimos anos entre Rocha e um agente do FBI disfarçado, levaram os promotores a apresentar as acusações.

Em três reuniões em 2022 e 2023, os investigadores alegam que Rocha discutiu a sua parceria de décadas com a inteligência cubana, dizendo a um agente secreto durante a sua primeira reunião fora de uma igreja em Miami: “A minha primeira prioridade… é qualquer acção por parte de Washington. contra a liderança… da revolução.” É uma ameaça à vida.”

“Tenho que defender o que fizemos porque tenho que defender o que fizemos… cimento reforçado nos últimos 40 anos”, disse Rocha ao agente secreto durante o segundo encontro, “e o que fizemos… é enorme… o Grand Slam.”

Esta fotografia fornecida pelo Departamento de Justiça e uma declaração de apoio à queixa-crime mostra Manuel Rocha durante uma reunião com um agente disfarçado do FBI. Departamento de Justiça/AB



Durante o último encontro, em junho de 2023, o agente secreto perguntou a Rocha se ele “ainda estava conosco”.

“Estou com raiva. Estou com raiva… é como questionar minha masculinidade”, respondeu Rosa.

Rocha deve comparecer ao tribunal federal de Miami na tarde de segunda-feira para uma primeira audiência.

O procurador-geral Merrick Garland disse em um evento na segunda-feira: “Esta ação expõe uma das infiltrações mais antigas no governo dos EUA por um agente estrangeiro”.

A embaixada cubana não respondeu a um pedido de comentários e o advogado de Rocha não respondeu imediatamente ao pedido de comentários.

A primeira aparição de Rocha no tribunal ocorreu na segunda-feira e ele será indiciado ainda este mês.

As acusações contra Rocha surgem um ano depois de um espião cubano ter sido libertado da prisão após mais de 20 anos. Ana Montes, uma antiga analista da Agência de Inteligência de Defesa, espionou para Cuba durante 17 anos até à sua prisão em 2001, revelando as identidades dos funcionários secretos dos serviços secretos dos EUA e as suas capacidades de recolha altamente sensíveis.

