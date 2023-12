Títulos recuam enquanto Bitcoin ultrapassa US$ 41.000: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — Os títulos do Tesouro dos EUA caíram à medida que os mercados diminuíram na recuperação da semana passada, antes dos novos dados desta semana que podem mostrar se as expectativas dos investidores em relação aos cortes nas taxas de juros são exageradas.

Os mercados obrigacionistas recuaram após a forte recuperação da semana passada. O Bitcoin ultrapassou os US$ 41.000 e o ouro atingiu brevemente um máximo histórico.

O rendimento do Tesouro de 10 anos adicionou cinco pontos base, para 4,25%, enquanto os investidores se preparavam para uma semana importante de dados sobre o mercado de trabalho dos EUA. O ouro ultrapassou US$ 2.130 a onça. Os futuros de ações dos EUA recuaram, enquanto as ações europeias permaneceram estáveis.

Os investidores começam a semana com foco nos relatórios económicos que revelam o estado do mercado de trabalho dos EUA. O resultado deverá dar uma indicação sobre se os mercados estão prematuramente entusiasmados com condições económicas mais fracas que poderiam abrir caminho para a Reserva Federal reduzir as taxas de juro.

A última leitura sobre as perspectivas de emprego nos EUA (ou JOLTS) para outubro será divulgada amanhã, seguida pelo Relatório Nacional de Emprego da ADP na quarta-feira e pelas folhas de pagamento não agrícolas na sexta-feira.

O ouro caiu de sua máxima intradiária, sendo negociado a US$ 2.063 a onça. O Bitcoin ultrapassou o nível de US$ 41.000, o nível mais alto desde abril de 2022.

“Enquanto essas condições de taxas se mantiverem, o ouro será apoiado durante as próximas três a quatro semanas”, disse Eric Robertson, chefe de pesquisa global e estrategista-chefe do Standard Chartered Bank, à Bloomberg Television.

As ações indianas atingiram novos máximos depois das vitórias do primeiro-ministro Narendra Modi em três eleições estaduais importantes terem aumentado as expectativas de continuidade política.

As ações da incorporadora em dificuldades China Evergrande Group subiram até 22% depois que um tribunal de Hong Kong adiou novamente a decisão sobre a possibilidade de resgatar a incorporadora imobiliária mais endividada do mundo.

Destaques desta semana:

A ata da reunião de novembro do Riskbank foi publicada na segunda-feira

Encomendas de fábricas nos EUA, bens duráveis, segunda-feira

Decisão sobre a taxa do Reserve Bank of Australia, terça-feira

CBI de Tóquio do Japão, terça-feira

PMI de Serviços Caixin da China, terça-feira

IPC da Coreia do Sul, PIB, terça-feira

PMI da zona euro, terça-feira

PIB da Austrália, quarta-feira

Vendas a retalho na zona euro, quarta-feira

Decisão sobre taxa de juros do Banco do Canadá, quarta-feira

Comércio da China, Reservas Cambiais, Quinta-feira

PIB da zona euro, quinta-feira

Produção Industrial da Alemanha, quinta-feira

Estoques totais dos EUA, pedidos iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira

Despesas Domésticas do Japão, PIB, Prata

Folhas de pagamento não agrícolas dos EUA, opinião do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

O Stoxx Europe 600 pouco mudou a partir das 8h56, horário de Londres

Os futuros do S&P 500 caíram 0,2%

Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,2%

Os futuros da média industrial Dow Jones caíram 0,1%

O índice MSCI Asia Pacific pouco mudou

O índice MSCI Emerging Markets pouco mudou

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,2%

O euro caiu 0,2% para US$ 1,0866

O iene japonês permaneceu pouco alterado em 146,81 por dólar

O yuan offshore caiu 0,2% para 7,1399 por dólar

A libra esterlina caiu 0,3% para US$ 1,2667

Criptomoedas

Bitcoin subiu 4,9% para US$ 41.686,58

Ether subiu 3,4% para US$ 2.257,38

Títulos

O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu cinco pontos base para 4,24%

O rendimento de 10 anos da Alemanha pouco mudou em 2,36%

O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha subiu dois pontos base para 4,16%

materiais

O petróleo Brent caiu 1,3%, para US$ 77,83 o barril

O ouro à vista caiu 0,1%, para US$ 2.069,37 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Michael G. Wilson, com assistência de Matthew Burgess e Joanna Ossinger.

