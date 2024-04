TMTG: As ações de Trump despencaram novamente depois que Truth anunciou que ele estava entrando no streaming social

Nova Iorque

Os investidores estão migrando para as ações do Trump Media & Technology Group.

Ações da TMTG (DJT) caiu 14% na terça-feira Queda de 18% na segunda-feira. Venda a descoberto de ações na terça-feira: o principal produto da empresa, Truth Social, Anunciou uma grande expansão em streamingUm negócio notoriamente caro com gigantes da mídia como a Disney Ele lutou para ter lucro.

As ações da TMTG, de propriedade majoritária do ex-presidente Donald Trump, caíram mais de 70% em relação aos máximos históricos alcançados em 26 de março, um dia após a fusão da empresa com uma aquisição de cheque em branco para abrir o capital. Embora a empresa ainda valha bilhões de dólares, ela está lutando para ganhar dinheiro e desesperada por dinheiro. Especialistas alertaram investidores Deve-se ter cuidado se decidirem negociar as ações, pois a empresa não possui os fundamentos para sustentar sua avaliação altíssima.

Mídia Trump US$ 58 milhões perdidos Apenas US$ 4,1 milhões foram gerados em 2023. Por isso, anunciou na segunda-feira que venderia mais 21,5 milhões de ações ao público – embora isso diluisse o valor dos acionistas existentes.

A iniciativa de streaming não deu aos investidores motivos para ficarem entusiasmados com a empresa. A Truth Social passou os últimos seis meses testando seus aplicativos para web, iPhone e iPad para transmissão de TV ao vivo e espera lançar uma rede de distribuição de conteúdo para potencializar aplicativos de streaming para telefones e tablets – e, eventualmente, TVs inteligentes.

A Truth Social recomendou que sua rede de streaming oferecesse notícias ao vivo, programas religiosos e familiares, filmes e documentários que foram “cancelados, estão em risco de cancelamento ou serão suprimidos em outras plataformas e serviços”.

“Através do nosso conteúdo de streaming, pretendemos fornecer um lar permanente para notícias e entretenimento de alta qualidade que enfrente discriminação de outros canais e serviços de entrega de conteúdo”, disse o CEO da TMTG, Devin Nunes, um ex-congressista republicano da Califórnia, em um comunicado. “Há muito conteúdo excelente por aí que não consegue encontrar público por razões ilógicas, e queremos transmitir que esses criadores em breve terão uma plataforma garantida onde não serão cancelados.”

O último impulso do Truth Social se parece muito com o X de Elon Musk, que afirma ser uma plataforma de streaming que protege a liberdade de expressão. Mas X tem centenas de milhões de usuários ativos – centenas de vezes a audiência do Truth Social – e tem lutado para atrair anunciantes mesmo depois que Musk remodelou o negócio, permitindo que o discurso de ódio e as teorias da conspiração se espalhassem desenfreadamente na plataforma.

A associação de Trump com a marca parece ser a principal razão para a sua elevada classificação. Isso ajudou a transformar o estoque em um Compartilhamento de memória — Ou seja, a empresa não negocia com base nos seus fundamentos, ela negocia com base nas respostas emocionais.

Trump adicionou bilhões de dólares ao seu patrimônio líquido depois de se fundir com a empresa de cheques em branco TMTG no final de março. Mas o valor das suas ações caiu de um pico de 5,2 mil milhões de dólares para cerca de 1,8 mil milhões de dólares. O patrimônio líquido de Trump caiu aproximadamente US$ 300 milhões na terça-feira devido ao declínio das ações.