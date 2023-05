Impasse da dívida dos EUA ofusca reunião dos líderes financeiros do G7

G7 pode discutir crise da dívida dos EUA, Japão diz estar pronto para responder

NIIGATA, Japão, 11 Mai (Reuters) – Um impasse em Washington sobre o aumento do teto da dívida norte-americana ofuscou uma reunião de líderes financeiros do Grupo dos Sete (G7) que começa na quinta-feira, aumentando os temores de uma recessão nos EUA, à medida que os bancos centrais globalmente facilitam seu caminho . economia.

O governador do banco central do Japão disse que a crise da dívida dos EUA pode ser discutida na reunião do G7, dizendo que o grupo deve estar pronto para responder a quaisquer consequências do mercado.

“Espero que as autoridades americanas façam tudo o que puderem para evitar que isso aconteça”, disse Kazuo Ude a repórteres na quinta-feira.

“As consequências imediatas são algo para as autoridades americanas lidarem. Mas (o grupo G7) analisará a situação e responderá conforme necessário”, disse ele, acrescentando que as autoridades japonesas estão monitorando de perto os acontecimentos.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, deve enfrentar perguntas de seus colegas do G7 na cidade japonesa de Niigata sobre como Washington pretende conter a turbulência nos mercados financeiros, já tensos após crises em três bancos regionais dos EUA e na Europa.

“Um calote ameaçaria nossos ganhos suados em nossa recuperação pandêmica nos últimos anos. E desencadearia uma recessão global que nos empurraria ainda mais para trás”, disse Yellen na quinta-feira em Niigata.

O presidente Joe Biden sinalizou a possibilidade de cancelar sua viagem à cúpula do G7 na próxima semana se o impasse da dívida não for resolvido a tempo, alertando que a economia dos EUA pode entrar em colapso se ele não conseguir elevar rapidamente o teto da dívida do governo dos atuais US$ 31,4 trilhões. Em recessão.

A crise da dívida dos EUA é uma dor de cabeça para o Japão, que é o líder do G7 neste ano e o maior detentor mundial da dívida dos EUA.

“O G7 não pode encontrar uma solução para o problema puramente doméstico e político dos Estados Unidos, embora o grupo possa reafirmar sua determinação de cooperar na estabilização dos mercados no pior cenário possível”, disse Takahide Kiuchi. Analista do Nomura Research Institute.

“Washington é o único responsável por consertar isso. Mas quando as coisas dão errado, todos os outros países arcam com o ônus.”

Perspectivas globais diminuem

Os líderes financeiros do G7 se reúnem em um momento em que o aperto monetário agressivo dos EUA e da Europa começa a pesar no crescimento global e alimenta temores de instabilidade financeira.

Após a recente quebra de vários bancos americanos, o G7 discutirá o fortalecimento do sistema financeiro global e o combate aos riscos dos bancos digitais, dizem autoridades japonesas.

As tensões EUA-China também obscurecem as perspectivas para a economia global, que já está sob pressão de sinais de fraqueza na China, a segunda maior economia do mundo.

Yellen disse em entrevista coletiva que Washington está considerando impor restrições ao investimento externo na China para combater sua “coerção econômica” contra outros países.

Ele acrescentou que os EUA esperam discutir a ideia com seus aliados do G7 na reunião desta semana.

Os sinais de que a recuperação pós-Covid da China pode estar diminuindo estão diminuindo as esperanças dos formuladores de políticas de que uma recuperação na demanda do país ajudará o crescimento global. Os preços ao consumidor da China subiram em seu ritmo mais lento em mais de dois anos em abril, enquanto a deflação nos portões das fábricas se aprofundou, mostraram dados na quinta-feira.

Outros temas importantes a serem discutidos na reunião financeira do G7 incluem medidas para evitar que a Rússia fuja das sanções por sua agressão na Ucrânia e diversificar as cadeias de suprimentos da China por meio de parcerias com países de baixa e média renda.

Em outros assuntos, o ministro das Finanças do Brasil, Fernando Haddad, disse a repórteres após sua reunião com Yellen que expressou sérias preocupações de que os desafios econômicos da Argentina possam levar a um governo extremista. Ele disse que a Argentina precisa da ajuda do Fundo Monetário Internacional. Os Estados Unidos são o maior contribuinte para os empréstimos globais.

guerra da dívida

As batalhas anteriores do teto da dívida dos EUA normalmente terminaram com um acordo acertado às pressas nas horas finais das negociações, evitando um calote sem precedentes.

Em 2011, a luta levou ao primeiro rebaixamento da classificação de crédito dos EUA. Veteranos dessa guerra alertam que a situação atual é perigosa à medida que as divisões políticas aumentam.

Na época, os líderes financeiros do G7 disseram em comunicado que estavam “comprometidos em resolver as tensões decorrentes dos desafios atuais em nossos déficits fiscais, crédito e crescimento”.

Reportagem de Laika Gihara e Andrea Shalal em Niigata; Reportagem adicional de Tetsushi Kajimoto e Takaya Yamaguchi; Edição: Willian Mallard

