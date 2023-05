A cidade de Nova York começa a transportar imigrantes para o norte. Os distritos estão lutando contra isso.

Em Orangetown, uma cidade do condado de Rockland cerca de 45 milhas ao sul de Newburgh, esse protesto tomou a forma de policiais e delegados do xerife que estacionaram suas viaturas perto da entrada do estacionamento do hotel Armoni Inn & Suites e permaneceram lá a semana toda. Ordens dos líderes distritais para parar fisicamente e revistar qualquer ônibus cheio de migrantes que chegue.

Na manhã de quinta-feira em Newburgh, depois que os imigrantes chegaram, motociclistas passaram pelo Crossroads Hotel e gritaram obscenidades para jornalistas e defensores dos imigrantes reunidos do lado de fora.

Essas interações foram particularmente acaloradas na noite de quarta-feira, quando um grupo de pessoas protestando contra a chegada de migrantes ficou em frente ao hotel e disse aos apoiadores dos migrantes para “irem para casa”.

“Aqui estamos!” Os manifestantes pró-imigrantes gritaram de volta.

O impasse político sobre onde abrigar os migrantes começou na última sexta-feira, com o Sr. Adams anunciou que começaria a enviá-los para hotéis nos condados de Orange e Rockland. Todos os imigrantes que participaram o fizeram voluntariamente, disse o Sr. disse Adams. Eles receberão hospedagem em hotéis por até quatro meses, tudo pago pela prefeitura.