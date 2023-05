Lakers-Warriors Game 5 atualizações ao vivo, escalações, relatório de lesões, como assistir, canal de TV

É este o fim da defesa do título do Golden State Warriors? Os Warriors estão nas cordas entrando no jogo 5 na quarta-feira contra o Los Angeles Lakers. Lonnie Walker IV surgiu do nada no quarto período do jogo 4 para dar aos Lakers motivação extra e uma vantagem de 3-1 na série. A série volta para a Bay Area, onde os Warriors jogaram melhor em casa do que fora nesta temporada.

Stephen Curry perdeu um triplo-duplo (31 pontos, 14 assistências, 10 rebotes) no jogo 4, mas precisa de mais ajuda. Anthony Davis teve outra grande noite de estatísticas, e os jogos ímpares geralmente são onde ele brilha. Se o AD for grande no jogo 5, o Lakers poderá ir para as finais da Conferência Oeste. Se os Warriors mantiverem a vantagem de jogar em casa, o jogo 6 será em LA na sexta-feira.

O armador do Golden State Warriors, Stephen Curry, atira enquanto o atacante do Los Angeles Lakers, Anthony Davis, defende durante o jogo 4 das semifinais da Conferência Oeste em 8 de maio de 2023 em Los Angeles. (Foto AP/Marcio José Sanchez)

Como assistir Lakers-Warriors

QUEM: Não. 7-semente Los Angeles Lakers, não. Golden State Warriors com 6 cabeças de chave

O que: Semifinais da Conferência Oeste, jogo 5 (liderança do Lakers, 3-1)

Quando: 22:00 ET quarta-feira

Onde: Chase Center, São Francisco

TELEVISÃO: TNT (Brian Anderson, Stan Van Gundy, Chris Haynes)



Siga as atualizações ao vivo do Lakers-Warriors Game 5