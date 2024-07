A Rússia condenou um jornalista americano por espionagem em uma investigação amplamente vista como de motivação política

Ecaterimburgo, Rússia (AP) — Repórter do Wall Street Journal, Ivan Gershkovich Ele foi condenado na sexta-feira a 16 anos de prisão de segurança máxima por acusações de espionagem que seu empregador e o governo dos EUA consideraram forjadas.

Um final rápido para a investigação secreta da Rússia Um sistema jurídico altamente politizado Poderia abrir caminho para uma transferência de prisioneiros entre Moscovo e Washington.

Gershkovich, com a cabeça raspada e parecendo magro em uma camiseta escura, permaneceu calmo enquanto estava na jaula de vidro do réu no Tribunal Regional de Sverdlovsk. Ele ouviu o veredicto em silêncio, mas ocasionalmente sorriu. Quando o juiz Andrey Miniev lhe perguntou se ele tinha alguma dúvida sobre o veredicto, ele respondeu: “Não, meritíssimo”.

Depois que Miniev leu o veredicto, alguém no tribunal gritou: “Ivan, nós amamos você!”

Repórter da AP Charles de Ledesma Um tribunal russo condenou um repórter americano por espionagem após uma investigação amplamente considerada como motivada politicamente.

As discussões finais ocorreram a portas fechadas, onde Gershkovich se declarou inocente, informou o serviço de notícias do tribunal. Os promotores buscaram uma sentença de 18 anos, mas o juiz optou por um prazo mais curto.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse após a sentença que Zhershkovich foi “alvo do governo russo porque era jornalista e americano”.

“Estamos pressionando fortemente pela libertação de Ivan e continuaremos a fazê-lo”, disse ele em comunicado. “Como já disse há muito tempo e como a ONU decidiu, não há dúvida de que a Rússia deteve Ivan injustamente. O jornalismo não é um crime.

Almar Latour, CEO da Dow Jones e editor do The Wall Street Journal, e Emma Tucker, editora-chefe, chamaram isso de “crença falsa e vergonhosa”.

“Ivan passou 478 dias na prisão, detido injustamente, separado da sua família e amigos, impedido de reportar, por fazer o seu trabalho como jornalista”, afirmaram num comunicado. “Continuaremos a fazer tudo o que pudermos para garantir a libertação de Evan e apoiar sua família. O jornalismo não é crime e não descansaremos até que ele seja libertado. Isto deve acabar agora.

Latour disse mais tarde à Associated Press que foi “profundamente desconcertante” ver Gershkovich em uma jaula de condenado com a cabeça raspada e uma “aparência muito magra”, mas acrescentou: “Caso contrário, acreditamos que ele está saudável”.

Comentando sobre o julgamento invulgarmente rápido, ele disse: “Isso mostra que em tal autocracia e num regime onde os julgamentos podem ocorrer a qualquer velocidade, uma mão invisível o dita”. Sublinhou ainda a “natureza falsa destas alegações”.

Gershkovich, 32, foi preso em 29 de março de 2023 durante uma viagem de reportagem à cidade de Yekaterinburg, nos Montes Urais. Sem qualquer evidência, as autoridades disseram que ele estava coletando informações confidenciais para os Estados Unidos

Ele está atrás das grades desde sua prisão, tempo que contará como parte de sua sentença. A maioria deles estava em Moscou A infame prisão de Lefortovo – Prisão da era czarista usada durante os expurgos de Joseph Stalin, executada em seu porão. Ele foi transferido para Yekaterinburg para julgamento.

Gershkovich foi o primeiro jornalista americano a ser preso sob a acusação de espionagem por Nicholas Daniloff no auge da Guerra Fria em 1986. Jornalistas estrangeiros na Rússia ficaram chocados com a prisão de Gershkovich depois de enviar tropas para a Ucrânia, onde o país promulgou leis cada vez mais repressivas sobre a liberdade de expressão.

O julgamento começou em 26 de junho em Yekaterinburg e, ao contrário das audiências anteriores em Moscou, onde os repórteres puderam ver Gershkovich brevemente antes do início do processo, não houve acesso ao tribunal quando o julgamento foi retomado na quinta-feira. A mídia foi autorizada a assistir ao veredicto na sexta-feira. Espionagem e traição Os casos geralmente são envoltos em sigilo.

Os tribunais russos condenam mais de 99% dos arguidos e os procuradores podem recorrer das sentenças que considerem demasiado brandas.

O Departamento de Estado dos EUA declarou Gershkovich “detido injustamente” e exigiu veementemente a sua libertação.

Questionado na sexta-feira sobre a troca de prisioneiros envolvendo Zhershkovich, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não quis comentar.

O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse na quarta-feira que os “serviços especiais” de Moscou e Washington estavam discutindo uma troca. A Rússia já havia sugerido uma possível transferência, mas disse que uma decisão deveria vir primeiro. Mesmo após o julgamento, a liquidação pode levar meses ou anos.

Autoridades dos EUA ofereceram a transferência de Gershkovich no ano passado, mas a proposta foi rejeitada pela Rússia, que não tornou públicos quaisquer acordos potenciais desde então.

O porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Vedant Patel, recusou-se a discutir as negociações sobre a troca na quinta-feira.

O Presidente Vladimir Putin indicou no início deste ano que estava disposto a substituir Gershkovich por Vadim Krasikov, um russo que cumpre pena de prisão perpétua na Alemanha pelo assassinato, em 2019, de um cidadão georgiano de ascendência chechena.

Falando aos repórteres após o veredicto, o promotor Mikhail Ostoyev disse que Gershkovich foi acusado de coletar informações secretas sobre a produção e reparo de equipamento militar em Uralvakhonzavod, uma fábrica de tanques a cerca de 150 quilômetros (90 milhas) ao norte de Yekaterinburg. Ostoyev repetiu a afirmação de que Gershkovich estava agindo sob instruções da CIA.

Autoridades dos EUA consideraram isso uma farsa. “Evan nunca foi empregado do governo dos EUA. Evan não era um espião”, disse o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, no mês passado.

A definição da Rússia sobre o que constitui crimes graves, como espionagem e traição, é ampla, com as autoridades frequentemente perseguindo pessoas que partilham informações publicamente disponíveis com estrangeiros, acusando-as de divulgar segredos de Estado.

Especialistas em direitos humanos da ONU visitam a Rússia este mês Violação do direito internacional Coloque Gershkovich na prisão e liberte-o imediatamente.

Prisões de americanos Cada vez mais comum Na Rússia, nove cidadãos norte-americanos foram detidos à medida que as tensões entre os dois países aumentam devido aos combates na Ucrânia.

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, acusou Moscou de tratar “os humanos como moeda de troca”. Ele destacou Gershkovich e o ex-fuzileiro naval Paulo WhelanO diretor de segurança corporativa de Michigan, de 53 anos, está cumprindo pena de 16 anos por acusações de espionagem, que ele e os EUA negaram.

O secretário de Estado, Anthony Blinken, disse na sexta-feira que estamos trabalhando “todos os dias” com Gershkovich, Whelan e outros americanos detidos injustamente na Rússia e em outros lugares.

“Estamos trabalhando tanto quanto falamos e não vamos parar até levar Ivan para casa, Paul voltar para casa, todos os outros voltarem para casa”, disse Blinken no Fórum de Segurança de Aspen, no Colorado.

Desde o envio de tropas para a Ucrânia, as autoridades russas detiveram-nas Muitos cidadãos dos EUA e outros ocidentais.

“Desde o primeiro dia da minha administração, não tive maior prioridade do que a libertação e o retorno seguro de Ivan, Paul Whelan e de todos os americanos mantidos reféns injustamente no exterior”, disse Biden em seu comunicado.

Filho de imigrantes soviéticos que se estabeleceram em Nova Jersey, Gershkovich era fluente em russo e mudou-se para o país em 2017 para trabalhar no The Moscow Times antes de ser contratado pelo Journal em 2022.

Gershkovich realizou mais de uma dúzia de audiências fechadas para prorrogar sua prisão preventiva ou apelar para sua libertação. Ele foi levado ao tribunal algemado e pareceu sorrir para várias câmeras antes do início das audiências.

Isso deu à sua família, amigos e autoridades dos EUA um vislumbre dele, e foi uma pausa na sua rotina monótona na prisão. Mas sua mãe, Ella Millman, disse que foi um doloroso lembrete de que “ele não está mais entre nós”.

Amigos dizem que enquanto estava em Lefortovo, Gershkovich não tinha permissão para fazer ligações e só podia fazer exercícios uma hora por dia. Ele regularmente passava seu tempo livre lendo livros em inglês e russo e escrevendo cartas para amigos e familiares.

Segundo pessoas próximas, ele confiava no senso de humor para passar os dias.

Marcando seu segundo ano de cativeiro em março, Millman disse que “diz às pessoas para não surtarem”, mas reconheceu que a pressão sobre amigos e familiares “cobra seu preço”.