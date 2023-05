“Todo o movimento trabalhista está atrás de nós”, disse a multidão de Nova York – prazo

Ketty

Volte para atualizações… No segundo dia da primeira greve do Writers Guild of America em 15 anos, o sindicato está realizando grandes reuniões com membros de ambas as costas para descrever como chegaram aqui, o que está acontecendo e o que está acontecendo.

Os piquetes foram interrompidos na quarta-feira, quando o WGA East se reuniu no The Great Hall em Cooper Union em Nova York e o WGA West planejou se encontrar no Shrine Auditorium em Los Angeles. A primeira sessão está programada para começar às 18:00 ET, e a última sessão está marcada para 19:00 PT. O Great Hall tem capacidade para quase 1.000, e a antiga Arena do Oscar pode acomodar cerca de 6.000.

Embora a reunião do Salão Principal tenha demorado um pouco mais do que o esperado para começar, fontes no local disseram que a multidão estava claramente animada. Trazendo a solidariedade de outras guildas e sindicatos como o IATSE, houve uma grande salva de palmas dos membros do WGA. “Todo o movimento trabalhista está conosco”, disse um presidente do WGA à multidão. “A Casa Branca está atrás de nós.”

Piqueteiros do lado de fora da reunião do WGA em Manhattan

Deadline falou com algumas pessoas no site de Manhattan.

Pouco depois de ingressar na WGA, John Mahon teve a primeira visão do mundo que desejava que todos os escritores de comédia para televisão pudessem viver e trabalhar como ele: ele estava no set e a produção à qual estava ligado aconteceu bem na frente dele. , ele escreveu.

“Ter esse tipo de experiência como escritor realmente informa você”, disse Mahon na noite de quarta-feira, enquanto marchava por Manhattan com outros escritores impressionantes do WGA para uma reunião de membros do sindicato no Cooper Union College. “Porque você pode ver os limites; Você pode ver como seus pensamentos realmente ganham vida. Quando você está em uma sala, escrevendo no papel, é fácil ter todas essas ideias, mas realmente vê-las sendo implementadas e no set – é uma experiência inestimável.

Essa experiência foi perdida para outros escritores mais jovens, uma das razões pelas quais Mahone foi escrito para Nossa bandeira é a morte E Mulheres 5, disse que participou do piquete nesta semana. O acesso aos produtos “tornou-se um grande obstáculo para nós”, disse ele.

“Você é pago para cobrir seu episódio no set”, disse ele. “Mas esses dias acabaram há alguns anos.”

Piquetes perto do local de reunião do WGA na cidade de Nova York Sean Piccoli

Entre os participantes da reunião de sindicalistas de quarta-feira em Manhattan estava Alex Zaragoza, que se juntou ao WGA como redator do jornal de notícias e cultura Vice e cujos membros estão fazendo a transição da carreira de escritor para a televisão. Quando o Guild votou pela greve, “Acabei trabalhando em um programa que ainda não virou série”, disse Zaragoza, entregando sua placa de piquete a um representante sindical e se preparando para se juntar a outros escritores dentro do prédio da Fundação. , também conhecido como Great Hall, é uma reunião exclusiva para membros do Cooper Union College, fechada para a imprensa.

“Cerca de um mês atrás, encerrei outro show no qual estava trabalhando, então estava sentado e esperando – literalmente sentado, esperando para ver se poderia trabalhar. Para planejar o que faria se não pudesse trabalhar no meu atual campo, na minha carreira atual, na televisão. Ganhar dinheiro. O que eu vou fazer?”

Zaragoza contou sua experiência com o WGA na Vice, onde foi representante sindical na equipe de negociação.

“Foi a primeira vez que tive um emprego sindicalizado”, disse ele, “e a diferença que isso fez em sentir que não estava perdido, parecia que você realmente fazia parte de uma unidade que estava lutando e enfrentando juntos .Gerentes ruins, quando meus colegas tiveram que fazer demissões.Certifique-se de que eles estão desconectados adequadamente – quero dizer várias coisas.

Ela reconheceu que o WGA agora exige muito de seus membros, mas disse: “Eis o seguinte: votamos nisso. Votamos esmagadoramente sim porque sabemos da sua importância. É pedir muito mas pedir o que precisamos: precisamos de luta. Quase 100 por cento dos nossos membros estavam prontos para sair às ruas e fazer piquetes e abandonar os experimentos. É necessário, como sabemos, para o bem coletivo, para o bem maior e para o nosso verdadeiro futuro. Por mais difícil que seja, tem que ser feito. ”

As negociações entre a WGA e a Alliance of Motion Picture and Television Producers em um novo contrato de três vias começaram há mais de um mês e terminaram em 1º de maio, com apenas algumas horas restantes no contrato atual. Apesar de um voto de autorização de greve de quase 98% determinado pelos membros do WGA em abril aos líderes da guilda, os estúdios não levaram a sério a possibilidade de ação trabalhista ou realmente se importaram. Com os dois lados separados por causa de dinheiro, transparência, segurança no trabalho e qual deveria ser o papel dos escritores na indústria em mudança, o WGA anunciou uma greve de liderança nas primeiras horas de 2 de maio.

A última vez que o WGA entrou em greve foi em 2007-2008, quando a ação trabalhista durou 100 dias.