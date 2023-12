Hungria bloqueia acordo de ajuda à Ucrânia, mas abre portas para negociações de adesão à UE

Bruxelas, Bélgica

A Hungria evitou um obstáculo importante Pacote de ajuda europeu para UcrâniaHoras depois de os líderes da UE concordarem em abrir negociações de adesão com Kiev.

“Resumo do turno noturno: Veto por mais dinheiro para a Ucrânia”, postou o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, no Twitter no início do dia X, após uma sessão noturna do Conselho da UE em Bruxelas. “Voltaremos ao assunto no próximo ano #EUCO Após a preparação adequada.”

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, disse que a Hungria foi o único país entre os 27 membros da UE a se opor a um pacote de ajuda multibilionário para a Ucrânia. Segundo a Reuters, o acordo de financiamento vale 50 mil milhões de euros (55 mil milhões de dólares).

“Foi uma boa decisão. Ainda temos algum tempo. A Ucrânia não terá dinheiro nas próximas duas semanas. Então temos esse tempo e acho que podemos chegar lá”, acrescentou Rutte.

Rutte disse que foi acordado que as negociações de financiamento seriam retomadas no início de 2024, acrescentando que “dado o estado das negociações, estou confiante de que podemos ter um avanço no início do próximo ano”. Mas ele acrescentou que “não há garantia”.

Anteriormente, no Conselho da UE, os Estados-Membros concordaram em iniciar as chamadas conversações de adesão com a Ucrânia, dois anos depois de este ter sido aceite como país candidato. A Ucrânia tem ambições de aderir à UE há mais de uma década.

Orbán – o aliado mais próximo do Kremlin na UE – disse que não participará nas conversações de adesão, deixando que outros Estados-membros decidam.

Orban classificou o anúncio da Ucrânia de abrir negociações de adesão na quinta-feira como uma “decisão totalmente sem sentido, irracional e errada” e acrescentou que o seu país “não participa na decisão de hoje”.

No início desta semana, Orban disse que a Ucrânia ainda tinha de cumprir três das sete condições exigidas para as negociações de adesão à luz verde e, portanto, não havia razão atual para negociações de adesão à UE para a Ucrânia.

“A posição da Hungria é clara; “A Ucrânia não está pronta para iniciar negociações sobre a adesão à UE”, publicou Orban no X.

“Por outro lado, outros 26 países insistiram em tomar essa decisão”, continuou. “Portanto, a Hungria decidiu que, se os 26 decidirem fazê-lo, deverão seguir o seu próprio caminho. A Hungria não quer fazer parte desta má decisão.

O presidente do Conselho da UE, Charles Michel, disse que a medida era “um sinal claro de confiança para o seu povo e para o nosso continente”. Confirmou que seriam lançadas negociações de adesão com a Moldávia e que a UE tinha concedido o estatuto de candidato ao antigo Estado soviético da Geórgia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou a notícia. “Esta é uma vitória para a Ucrânia. Uma vitória para toda a Europa. Uma vitória inspiradora, motivadora e fortalecedora”, postou Zelensky no X após o anúncio.

“A história é feita por aqueles que nunca se cansam de lutar pela liberdade”, disse Zelensky.

A decisão de iniciar negociações formais de adesão com Kiev envia uma mensagem forte ao presidente russo, Vladimir Putin, na sequência de preocupações de que o Ocidente esteja a inclinar-se a favor de Kiev na sua luta contra as forças invasoras de Moscovo.

Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aperta a mão da presidente visitante do Parlamento Europeu, Roberta Metzola, durante uma cimeira no Parlamento da União Europeia em Bruxelas, em 9 de fevereiro de 2023.

A decisão de quinta-feira foi saudada como um marco por vários líderes europeus, embora os especialistas alertem que alguns obstáculos fundamentais ainda impedem a adesão da Ucrânia ao bloco.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou a decisão como “estratégica” e “um dia que ficará gravado na história da União Europeia”.

“Estamos orgulhosos de ter cumprido as nossas promessas e felizes pelos nossos parceiros”, disse ele.

O chanceler alemão, Olaf Scholes, escreveu em X: “É claro que estes países pertencem à família europeia”.

Apesar do significado político da medida, Kiev ainda enfrenta muitos obstáculos na sua candidatura à adesão à UE.

Não vamos permitir que a Ucrânia ignore o processo que todos os países devem passar antes de aderir à UE, e pode demorar mais uma década até que a Ucrânia adira realmente à UE e possa desfrutar dos benefícios da adesão plena.

A Ucrânia ainda terá de cumprir as condições dos critérios de Copenhaga – um trio opaco de requisitos que a UE deve satisfazer – antes de passar à próxima fase das negociações.

Se as instituições do país estiverem qualificadas para defender os valores europeus, como os direitos humanos e a interpretação do Estado de direito pela UE, o foco estará em saber se um país candidato opera ou não uma economia de mercado livre, e se o país opera, uma democracia inclusiva .

Todas estas coisas são difíceis de provar a qualquer país, muito menos a um que esteja actualmente num estado de invasão e guerra.

Se a Ucrânia conseguir cumprir os critérios de Copenhaga, a UE e as autoridades ucranianas poderão iniciar negociações ao abrigo do Capítulo 35, que prevê condições de acesso.

Todos os capítulos das negociações devem ser totalmente encerrados, assinados por cada estado membro da UE e depois aprovados pelo Parlamento da UE.

Esta história foi atualizada com atualizações adicionais.