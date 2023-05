Incêndios florestais descontrolados causam evacuações no oeste do Canadá: NPR

Alterar o título Governo do Corpo de Bombeiros de Alberta/Imprensa canadense via AP Governo do Corpo de Bombeiros de Alberta/Imprensa canadense via AP

EDMONTON, Alberta – Os bombeiros reagiram queimada Em meio a esperanças de algum alívio temporário das baixas temperaturas e potencial de chuva que ameaçaram comunidades no oeste do Canadá no domingo.

Um estado de emergência foi declarado em toda a província no sábado, quando mais de 110 incêndios florestais queimaram em toda a província, forçando mais de 24.000 pessoas a fugir de suas casas.

Dois incêndios florestais fora de controle na vizinha Colúmbia Britânica fizeram com que algumas pessoas fugissem de suas casas, e as autoridades alertaram que ventos fortes podem alimentar as chamas nos próximos dias.

Autoridades provinciais de Alberta disseram que a previsão do tempo é favorável para os próximos dias, com vestígios de chuva e nuvens. Mas eles alertaram que as condições quentes e secas retornariam em alguns dias.

“Algumas áreas podem ter experimentado chuvas, enquanto outras não. Os incêndios florestais na área são muito quentes e queimam profundamente o solo. Se as condições forem adequadas, este incêndio pode reacender”, disse uma atualização provincial no domingo. Sobre incêndios nos condados de Parkland e Yellowhead, a oeste de Edmonton.

No nordeste da Colúmbia Britânica, o chefe do distrito regional de Peace River, Leonard Hiebert, disse em um comunicado que dois grandes incêndios na área foram “esmagadores” desde que foram descobertos na sexta-feira. Ele pediu a qualquer pessoa que viva na área sob a ordem de evacuação que saia imediatamente.

Um terceiro incêndio na Colúmbia Britânica, 700 quilômetros (430 milhas) ao sul, estava queimando fora de controle na área de Deere Creek, e alguns residentes perto da vila de McBride foram evacuados.