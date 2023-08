‘Dificuldade’ ocorre quando os pilotos circulam para outra passagem no show do Thunder: NTSB

Município de Van Buren Dois pilotos voando no domingo no Ypsilanti Air Show estavam circulando para uma segunda decolagem quando tiveram “dificuldade” com o avião e ejetaram antes de cair no estacionamento de um complexo de apartamentos próximo, disse um investigador do National Transportation Safety Board na segunda-feira. .

“O avião desceu a pista em um sentido… haveria três passes no total, culminando no pouso. Eles estavam tendo dificuldade enquanto circulavam para a segunda aproximação”, disse o investigador sênior de segurança aérea do NTSB, John Brannen. .

Depois que o avião atingiu o solo, ele viajou cerca de 500 pés entre as árvores e pousou perto de Waverly em Lake Apartments em Van Buren Township.

De acordo com os registros da Administração Federal de Aviação, o piloto – Daniel Filer, do Texas – sofreu “ferimentos graves, mas não fatais”, disse Brannen durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira.

A causa do acidente ainda não é conhecida, mas os investigadores, que fizeram seu primeiro comentário oficial sobre o acidente durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira, estão documentando a cena e coordenando as equipes de resgate para retirar o avião para uma investigação mais aprofundada. Um relatório preliminar é esperado em cerca de dez dias, mas o relatório final pode levar até dois anos.

“No momento, todas as informações são preliminares e não podemos tirar nenhuma conclusão”, disse Brannen. “É um bom resultado que ambos os pilotos sobreviveram e não houve feridos no solo.”

Ele acrescentou que a Agência de Proteção Ambiental tem funcionários no local para resolver qualquer problema de contaminação de combustível.

Dois pilotos foram ejetados de um caça russo MiG-23UB em pleno ar no aeroporto de Willow Run por volta das 16h15 de domingo e foram resgatados de Lake Belleville, informou a Autoridade do Aeroporto do Condado de Wayne. Os pilotos declararam emergência e evacuaram imediatamente, disse o NTSP.

Brannen disse que vários fatores podem influenciar a decisão de um piloto de ejetar, incluindo altitude, velocidade e tipo de aeronave.

“Todos esses fatores diferentes desempenham um papel nisso”, disse ele. “Varia de caso para caso.”

As investigações do NTSB visam determinar a causa provável em acidentes de trânsito. Em alguns casos, os reguladores recomendam mudanças aos fabricantes de equipamentos, empresas ou governos estaduais e locais para evitar acidentes futuros.

Em imagens de vídeo do evento, duas figuras podem ser vistas caindo enquanto nuvens de fumaça preta saem do avião. A autoridade aeroportuária disse que o jato colidiu com veículos não tripulados no estacionamento do complexo de apartamentos.

De acordo com os registros de Brannen e da FAA, a aeronave é uma aeronave militar russa aposentada de asa fixa e monomotor, construída em 1981. Como os fabricantes geralmente ajudam os investigadores a determinar o que deu errado nos acidentes, disse Brannen, é “ainda mais desafiador”. “Neste tipo de coisa, não sei que tipo de apoio vamos conseguir”, disse ele.

Este ano marca o 25º aniversário do Thunder Over Michigan Airshow, que começou no domingo às 15h. Pouco antes do início do show, o presidente e CEO do Yankee Air Museum, Kevin Walsh, disse que as 55 aeronaves militares modernas e antigas que farão parte do show estão sendo solicitadas de todo o mundo. O tema deste ano é “Greatest of IT”, incluindo uma performance do F-22 Raptor Eye.

Chocado, o Yankee Air Museum, que hospeda o show aéreo como arrecadação de fundos anual do museu, se recusou a fazer mais comentários sobre o incidente de segunda-feira, adiando para a Autoridade do Aeroporto do Condado de Wayne.

Randy Wimbley, porta-voz da Autoridade Aeroportuária do Condado de Wayne, disse que a FAA os informou que está se preparando para entregar a investigação ao NTSB. A FAA não realiza coletivas de imprensa sobre acidentes, acrescentou.

A deputada americana Debbie Dingle, D-Ann Arbor, disse que entrou em contato com as autoridades sobre o acidente.

“Parece neste momento que ambos os pilotos estão seguros e não há ferimentos humanos”, disse Dingle em um comunicado. “Completar avaliações físicas abrangentes para garantir a segurança de todos é agora uma prioridade”.

