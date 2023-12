A iniciativa de veículos autônomos de Cruz corre o risco de se tornar o mais recente fracasso da GM

“Temos confiança na equipe e estamos comprometidos em apoiá-los enquanto eles posicionam Cruise para o sucesso de longo prazo com foco na confiança, responsabilidade e transparência”, disse a GM na quinta-feira em comunicado sobre as demissões anunciadas em Cruise.

“O cruzeiro é mais ambicioso e mais caro do que outros projetos”, disse Abulzamid. “Está fadado a acabar no lixo. Eles precisam dar uma boa olhada no que desejam priorizar.”

“A suspensão das operações de cruzeiros e a redução dos custos dos cruzeiros em 2024 são apenas os primeiros passos. Mais uma vez, esperamos que estas preocupações sejam abordadas e sanadas até ao dia do mercado de capitais no início de 2024, mas esperamos que as dúvidas permaneçam nesse ínterim, “, disse o analista do Morgan Stanley, John Murphy, em uma nota aos investidores de 29 de novembro.

Alguns analistas de Wall Street estão esperançosos de que uma abordagem prática com a montadora de Detroit permitirá que a GM e a Barra transformem Cruz e eventualmente se concentrem no crescimento do negócio. Muitos esperam atualizações em um evento para investidores em março.

A GM afirma que os investimentos nas suas iniciativas de software e joint ventures para veículos elétricos são promissores – por exemplo, um investimento com a POSCO Future M para aumentar a capacidade de produção de células de bateria importantes na América do Norte ultrapassará mil milhões de dólares.

Mas a comercialização de veículos autónomos está fora do alcance da maioria e é mais desafiante do que muitos previam há alguns anos. Os desafios levaram à consolidação do setor após anos de entusiasmo com a tecnologia como o próximo mercado multitrilionário para empresas de transporte.

Outros concorrentes como Lyft, Uber e outros Motor Ford /A Argo AI, apoiada pela Volkswagen, encerrou seus projetos de veículos autônomos, citando a indústria não lucrativa e não testada e os enormes investimentos necessários. Stellar anunciou parcerias com BMW e Waymo, mas nada com nomes como Cruze e Argo.

“Quero saber o que é necessário para que a Cruise volte a operar serviços empresariais para os consumidores de maneira segura”, disse David Whiston, analista da Morningstar. “Então, quanto custo pode ser economizado se não operarmos operações de consumo e, talvez, se não crescermos em outras cidades por enquanto? Porque as perdas se tornaram grandes demais.”

O investimento da GM no Cruze e sua participação nas perdas da empresa custaram à montadora mais de US$ 8 bilhões desde 2016, de acordo com registros públicos anuais. As perdas estão a aumentar, incluindo 1,9 mil milhões de dólares no terceiro trimestre deste ano.

Depois de comprar o Cruze, investidores da GM como Honda Motor, SoftBank Vision Fund e, mais recentemente, Wal-Mart E Microsoft . No entanto, no ano passado, a GM comprou uma participação acionária no SoftBank por US$ 2,1 bilhões.

A GM disse que reduzirá significativamente os custos do Cruze. Parra, que lidera o conselho de administração da Cruise, dezembro. Em entrevista coletiva em 4 de novembro, a montadora se recusou a dizer quanto está disposta a gastar no Cruze daqui para frente, até que conclua suas avaliações e tenha um plano para o futuro.

Cruz tinha US$ 1,7 bilhão em caixa no final do terceiro trimestre e, com as atuais taxas de consumo de caixa, durará a maior parte do próximo ano.

Bharara e outros defensores dos veículos autônomos dizem que os carros autônomos têm o potencial de reduzir significativamente acidentes e acidentes rodoviários, ao mesmo tempo que fornecem transporte para aqueles que não podem dirigir sozinhos.

“Estamos lidando com os desafios que Cruz enfrenta agora”, disse Barra em 4 de dezembro. “Temos que ter um plano adequado.”

-CNBC Michael Bloom E Campo de Hayden contribuiu para este relatório.