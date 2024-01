Sununu critica Scott após endosso de Trump: 'Ninguém' acha que ele unirá o país

Senador governador de New Hampshire, Chris Sununu (R), por endossar o ex-presidente Trump. Outro golpe contra Tim Scott (RSC) depois que o senador disse que o país precisava de um presidente que “unisse nosso país”.

“Tim Scott realmente olhou para a câmera e disse: ‘Donald Trump vai unir o país’. Mesmo Donald Trump não acreditou nessa afirmação. Sununu disse O âncora da Fox News, Neil Goudo, no sábado. “Quero dizer, ninguém pensava que Donald Trump unisse o país.”

Scott, que suspendeu sua candidatura à Casa Branca em novembro, apoiou Trump na sexta-feira durante um comício em New Hampshire, poucos dias antes das primárias republicanas do primeiro estado. A ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, tem o apoio de Sununu, e surgiram especulações sobre quem Scott escolherá.

Sununu diz que o senador da Carolina do Sul deveria ter dado o seu apoio a Haley, argumentando que ele “não teria emprego” se não o fizesse.

O governador do Granite State reiterou essa mensagem no sábado, dizendo que considerou a escolha de Scott de apoiar o ex-presidente “mais desrespeitosa do que qualquer coisa”.

“Portanto, o fato de que eles realmente querem Donald Trump de volta… nunca lhes deu liderança, nunca os responsabilizou, onde Nikki Haley fará isso”, disse ele. “Nikki Haley vai exigir mais dos republicanos no Senado dos EUA.”

Embora Sununu tenha dito que não achava que Trump uniria o país, ele disse a Cavuto que apoiaria o ex-presidente nas eleições gerais se ele se tornasse o candidato republicano. Ele fez a mesma promessa no início deste mês, dizendo que apoiaria quem desafiasse Biden em novembro.

As primárias de New Hampshire, a segunda disputa da temporada eleitoral de 2024, estão marcadas para terça-feira, 23 de janeiro.

De acordo com a média de pesquisas do The Hill/Decision Desk HQ, Trump lidera com 45,6% de apoio, enquanto Haley está em segundo lugar com 35%. Haley fez avanços significativos no estado desde que recebeu o endosso de Sununu e vários debates fortes.