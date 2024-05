Guerra Israel-Hamas: Israel ordena novos despejos da cidade de Rafah, em Gaza

Rafah, Faixa de Gaza (AP) – Israel ordenou novas evacuações no sábado na cidade de Rafah, no sul de Gaza, forçando dezenas de milhares de pessoas a partir, enquanto se prepara para expandir a sua operação militar mais profundamente naquele que é considerado o último refúgio de Gaza. Pressão dos EUA, aliado próximo, e de outros países.

como Protestos pró-Palestina Continuação contra GuerraOs militares de Israel disseram que estavam se movendo para uma área devastada no norte de Gaza, onde insistiam que o grupo militante Hamas se reagrupou após sete meses de combates.

Israel já evacuou o terço oriental de Rafah, e o porta-voz militar Rear Atm. Daniel Hagari disse que dezenas de militantes foram mortos enquanto “as operações direcionadas continuavam”. As Nações Unidas alertaram que uma invasão planejada em grande escala de Rafah acontecerá Paralisa ainda mais as operações humanitárias e causar um aumento no número de vítimas civis.

Rafah faz fronteira com o Egipto, perto dos principais pontos de entrada de ajuda já afectados. Existem tropas israelenses ocupou a Faixa de Gaza da passagem de Rafah, que foi forçada a fechar. O Egito recusou-se a coordenar com Israel a entrega de ajuda devido à “inaceitável escalada israelense”, informou a televisão estatal Al Qahera, citando uma autoridade não identificada.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que não fornecerá armas ofensivas a Israel para Rafa. Na sexta-feira, seu governo disse que era “razoável”. Provas da violação do direito internacional por Israel Proteger os cidadãos – a forte declaração de Washington sobre o assunto.

O conselheiro de política externa do primeiro-ministro de Israel, Ofir Falk, respondeu Benjamim NetanyahuA Associated Press disse a Israel que opera de acordo com as leis dos conflitos armados e que os militares tomam medidas abrangentes para evitar vítimas civis, incluindo alertar as pessoas sobre operações militares através de chamadas telefónicas e mensagens de texto.

mais do que 1,4 milhão de palestinos – metade da população de Gaza – refugiou-se em Rafah depois de fugir dos ataques israelitas noutros locais. As últimas evacuações estão a forçar alguns a regressar ao norte, onde estão áreas devastadas por ataques anteriores. As agências humanitárias estimaram que 110 mil pessoas haviam partido antes da ordem de sábado para adicionar 40 mil.

“Estamos todos esperando que os outros morram? Por isso decidimos partir”, disse Hanan al-Saatari, um residente de Rafah, enquanto as pessoas corriam para carregar colchões, tanques de água e outros itens nos veículos.

“Não existe zona segura para o exército israelense em Gaza. Eles têm como alvo tudo”, disse Abu Yusuf al-Diri, um antigo deslocado da Cidade de Gaza.

Muitos migraram várias vezes. Ainda faltam alguns lugares para ir. A zona costeira de Muwasi, que alguns palestinianos chamam de zona tampão humanitária de Israel, já está superlotada com 450 mil pessoas.

Georgios Petropoulos, da agência humanitária da ONU em Rafah, disse que os trabalhadores humanitários não tinham suprimentos para ajudar as pessoas nos novos locais.

“Não temos tendas, nem cobertores, nem roupa de cama”, disse ele.

O Programa Alimentar Mundial disse que ficaria sem alimentos para distribuir no sul de Gaza até sábado, disse Petropoulos – mais um desafio, uma vez que partes de Gaza enfrentam o que o chefe do PMA chamou “Fome completa.” Grupos de ajuda humanitária disseram que o combustível acabaria em breve, forçando os hospitais a encerrar operações críticas.

Combates intensos ocorriam no norte de Gaza, onde a Força Aérea realizava ataques aéreos, disse Hagari. Os palestinos em Jabaliya, Beit Lahiya e áreas vizinhas foram instruídos a se mudarem para abrigos a oeste da Cidade de Gaza, com Israel alertando que atacariam com “grande força”.

O norte de Gaza foi o primeiro alvo da ofensiva terrestre de Israel depois que o Hamas e outros militantes atacaram o sul de Israel em 7 de outubro, matando cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e fazendo 250 reféns. Eles ainda mantêm 100 prisioneiros e os restos mortais de mais de 30. O Hamas disse no sábado que Nadav Popplewell, que foi ferido num ataque aéreo israelense há um mês e feito refém, morreu, mas não ofereceu provas.

Os bombardeamentos israelitas e os ataques terrestres mataram mais de 34.800 palestinianos, a maioria mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não faz distinção entre civis e militantes nas suas estatísticas. Israel culpa o Hamas pelas baixas civis.

Autoridades civis em Gaza forneceram mais detalhes sobre valas comuns anunciadas anteriormente pelo Ministério da Saúde no Hospital Shifa, o maior no norte de Gaza e alvo de uma ofensiva israelense anterior. Autoridades disseram que a maioria dos 80 corpos eram de pacientes que morreram devido à falta de cuidados. Os militares israelenses disseram que “qualquer tentativa de culpar Israel por enterrar civis em valas comuns é completamente falsa”.

Pelo menos 19 pessoas, incluindo oito mulheres e oito crianças, foram mortas no centro de Gaza durante a noite em ataques em Jawaida, Makazi e Deir al-Balah, de acordo com um jornalista da AP que contou os corpos no Hospital dos Mártires de Al Aqsa.

“Crianças, o que há de errado com bebês mortos?” Um parente disse. Uma mulher bateu no rosto de uma das crianças enquanto ela estava caída no chão.

Outra rodada de negociações de cessar-fogo no Cairo terminou no início desta semana sem progresso, depois que Israel rejeitou um acordo que o Hamas disse ter aceitado.

Dezenas de milhares de pessoas participaram da última manifestação antigovernamental em Israel na noite de sábado, em meio à pressão para que Netanyahu fizesse um acordo.

“Acho que a operação (Rafa) não é para fazer reféns, não para matar o Hamas, é apenas para uma coisa, salvar o governo”, disse o manifestante Gobi Itshagi.

Sam Mednick relatou de Tel Aviv e Sami Magti relatou do Cairo. Jake Jeffrey contribuiu para esta história de Jerusalém.

