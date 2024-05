Richard “Rick” Slayman, primeiro paciente vivo a receber rim de porco, morre aos 62 anos após transplante histórico

Notícias dos EUA





O primeiro paciente a receber um rim de um porco geneticamente modificado morreu, dois meses depois, anunciaram sua família e médicos no sábado.

Richard “Rick” Slayman, 62 anos, foi mandado para casa em março, duas semanas depois de passar por um transplante no Massachusetts General Hospital, em Boston.

“Seus enormes esforços proporcionaram ao Rick xenotransplante para nossa família por mais sete semanas, período durante o qual nossas memórias estarão em nossas mentes e corações”, disse sua família em um comunicado sobre a prática, que usa células e tecidos animais para curar pacientes humanos. . ou órgãos.

Richard “Rick” Slayman foi o primeiro paciente vivo a receber um rim de um porco geneticamente modificado. Hospital Geral Michael Ross/Massachusetts

Slayman, do subúrbio de Weymouth, em Boston, disse que realizou o corajoso procedimento depois de sofrer constantes complicações de diálise que a levaram a ser hospitalizada a cada duas semanas.

“Vi isto não apenas como uma forma de me ajudar, mas também como uma forma de dar esperança a milhares de pessoas que precisam de transplantes para sobreviver”, disse ele num comunicado na altura.

“Rick alcançou esse objetivo e sua fé e esperança viverão para sempre”, disse sua família no sábado.

A equipe de transplante do Mass General disse que “não havia indicação de que isso fosse resultado de seu recente transplante”.

“O Sr. Slayman será para sempre visto como um farol de esperança para inúmeros pacientes transplantados em todo o mundo, e estamos extremamente gratos por sua fé e desejo de avançar no campo do xenotransplante”, disse a instalação. De acordo com a NBC Boston.

“Estendemos nossas mais sinceras condolências à família e entes queridos do Sr. Slayman, pois eles se lembram de um homem extraordinário cuja generosidade e bondade tocaram todos que o conheceram.”

O histórico procedimento renal foi o segundo de Slayman, que sofria de doença renal em estágio terminal e diabetes tipo 2 há anos. Depois de sete anos em diálise, ele recebeu seu primeiro transplante de um doador humano em 2018.

Ele estava otimista ao deixar o hospital após a cirurgia histórica.

“Este momento – sair do hospital hoje com um dos atestados de saúde mais limpos que já tive em muito tempo – é algo que desejo há anos. Agora, é uma realidade e um dos momentos mais felizes da minha vida ”, disse Slayman em comunicado.

Antes de Slayman, rins de porco eram testados apenas em doadores com morte cerebral, enquanto dois homens que receberam corações de porco morreram em poucos meses.

As tentativas muitas vezes falham porque o sistema imunológico humano destrói tecidos de animais estranhos e procedimentos recentes, como o uso de órgãos Slayman de porcos transplantados para humanos.

