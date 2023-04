Um morto em colapso de garagem em Lower Manhattan

De acordo com os registros do Departamento de Edificações, o prédio é propriedade da On Street LLC. Lance Howard, identificado nos registros do departamento como um contato da empresa, não respondeu a um pedido de comentário.

Kazimir Wilencik, comissário ativo de edifícios da cidade de Nova York, apontou em uma coletiva de imprensa que o prédio teve várias violações abertas desde 2003, embora planos para corrigi-los tenham sido arquivados em 2010.

Um de 2003, listado como aberto no site do departamento, cita “rachaduras no teto do primeiro andar” e “falta de concreto cobrindo vigas de aço”. Não ficou claro na terça-feira se essas condições corrigiram ou contribuíram para o declínio.

Após o colapso, veículos de emergência lotaram as ruas ao redor, trabalhadores carregando macas e ferramentas cortantes sob fita amarela da polícia.

O diretor de arte Cesaro Glamer, 39, que trabalha no nono andar de um prédio na William Street em frente à garagem, disse que ouviu o barulho e correu para a janela com alguns colegas. A princípio, ele disse que pensou que o que ouviu era um terremoto até que viu “carros desabando uns sobre os outros”.