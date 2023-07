Grassley divulga documento interno do FBI sobre alegações não verificadas de suborno de Biden

CNN

O senador republicano de Iowa. Chuck Grassley divulgou na quinta-feira um documento interno do FBI contendo alegações não verificadas de que o presidente Joe Biden estava envolvido em um esquema ilegal de suborno estrangeiro.

FBI Membros permitidos anteriormente O Comitê de Supervisão da Câmara viu em particular – mas não recebeu – o documento não confidencial do FBI conhecido como FD-1023.

Os republicanos, incluindo Grassley e o presidente da Supervisão da Câmara, James Comer, têm pressionado para que o FBI divulgue publicamente o documento, o que a agência se recusou a fazer. Comer ameaçou desrespeitar o diretor do FBI, Christopher Wray, até que os dois lados chegassem a um acordo de última hora. Grassley disse que foi capaz de divulgar o documento por conta própria por causa de “divulgações legalmente protegidas por denunciantes judiciais”.

O formulário 1023 relembra as alegações de um informante do FBI, mas não fornece provas de que as alegações são verdadeiras. Os republicanos, no entanto, apreenderam o material não verificado como parte de uma investigação mais ampla sobre Biden.

O documento do FBI observa que o informante forneceu informações a investigadores federais em junho de 2020, mas descreve reuniões e conversas que datam de 2015.

O documento do FBI diz que um informante que descreveu a reunião em 2016 disse que Mykola Slochevskiy, CEO da empresa de energia ucraniana Burysma, fez dois pagamentos de US$ 5 milhões para “Bidens”.

“Um Biden custa 5 (milhões), outro Biden custa 5 (milhões)”, disse Slochevsky a um informante do FBI em uma reunião de 2016 em Viena.

De acordo com o documento do FBI, o informante, que o FBI descreveu como altamente confiável, não poderia fazer mais comentários sobre a veracidade das alegações.

Na época da reunião do informante com Sloczewski, Hunter Biden fazia parte do conselho da Burisma, ganhando $ 50.000 por mês. Mas não há evidências de que Joe Biden estivesse envolvido no emprego de seu filho na empresa de energia ucraniana ou recebesse algum dinheiro.

Os democratas da Câmara divulgaram anteriormente uma transcrição dos comentários privados separados de Sloczewski ao ex-associado de Rudy Giuliani, Lev Barnas, que contradiz a noção de que ele pagou Joe Biden.

De acordo com uma transcrição que Barnas forneceu ao Congresso em janeiro de 2020, Slochevsky disse que enquanto Hunter Biden estava no conselho, “ninguém da Burisma tinha qualquer ligação com o vice-presidente Biden ou qualquer uma das pessoas que trabalhavam para ele”. Sloczewski também disse que Joe Biden e sua equipe não tinham envolvimento nos negócios de sua empresa.

Em declarações à CNN, Comer acusou o Departamento de Justiça de “tentar enterrar este registro para proteger Biden”, e Grassley agradeceu aos “denunciantes corajosos e heróicos” por permitirem que o assunto se tornasse público.

Pouco depois que os legisladores visualizaram o documento do FBI em um documento confidencial no mês passado, o FBI Comer escreveu que, ao fazer anotações e discutir publicamente o que leram, alguns membros estão violando um acordo anterior à visualização do documento, de acordo com uma carta obtida pela CNN.

“A conduta de alguns membros da equipe durante a revisão de 8 de junho foi em flagrante desrespeito ao nosso acordo e tem o potencial de causar sérios danos”, escreveu o FBI a Comer em 9 de junho.

Antes de ver o documento no mês passado, todos os membros viram uma declaração do FBI, que dizia: “Embora não classificados, esses materiais são de valor e sensibilidade significativos para a aplicação da lei e não devem ser divulgados sem autorização porque a distribuição generalizada pode causar danos físicos a fontes do FBI ou outros”.

À luz da divulgação do formulário FD-1023 na quinta-feira, um porta-voz do FBI disse à CNN que “a divulgação de hoje do 1023 – no mínimo – põe em risco desnecessariamente a segurança de uma fonte confidencial”.

O secretário de imprensa da Casa Branca, Ian Sams, disse em um comunicado à CNN: “É notável que os republicanos do Congresso, em sua ânsia de perseguir o presidente Biden independentemente da verdade, continuem a fazer afirmações que foram desmentidas por anos.

Representante de Maryland. Jamie Raskin, o principal democrata no Comitê de Supervisão da Câmara, disse: “Estamos divulgando este documento isoladamente. Do contexto explicativo Outra tentativa aparentemente desesperada de um grupo de republicanos de reviver e desmascarar teorias da conspiração criadas por Giuliani e desviar a atenção de seu fracasso contínuo em produzir evidências reais dos erros do presidente. Risco à segurança das fontes do FBI.”

A fonte humana confidencial, descrita pelo FBI como altamente confiável, só se encontrou pessoalmente com Sloszewski uma vez e falou com Sloszewski duas vezes ao telefone, então ele foi “incapaz de expressar qualquer outra opinião” sobre a veracidade das alegações feitas.

O denunciante disse que Sloczewski tinha textos e 17 fitas de áudio, duas das quais incluíam Joe Biden, e documentos que mostravam que ele foi forçado a pagar aos Bidens. muitos republicanos Eles questionaram a existência dessas gravações de áudio – e até hoje não há evidências de registros.

O documento do FBI lança uma nova luz sobre como os executivos da Burisma usaram a posição de Hunter Biden em seu conselho para obter benefícios de seu pai quando ele era vice-presidente.

Slochevsky e outro alto funcionário da Burisma disseram a um informante do FBI que achavam que Hunter Biden não era inteligente, mas queriam mantê-lo em sua equipe porque ele “poderia nos proteger, por meio de seu pai, de todos os tipos de problemas”, diz o documento do FBI.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.