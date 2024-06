A campanha diz que Biden está arrecadando mais de US$ 28 milhões em uma arrecadação de fundos em Hollywood com Obama

Menos de 24 horas depois, o presidente Joe Biden passou da cimeira do G7 para George Clooney. Senhor. Biden deixou a Itália na noite de sexta-feira e chegou a Los Angeles na manhã de sábado, antes de uma noite de arrecadação de fundos repleta de estrelas com o ex-presidente Barack Obama, o apresentador de talk show Jimmy Kimmel, Clooney e a atriz Julia Roberts.

A campanha Biden-Harris afirma ter arrecadado US$ 28 milhões para o evento de sábado à noite, um valor recorde para uma arrecadação de fundos democrata. Também cobre os US$ 26 milhões que a campanha de Biden arrecadou em uma arrecadação de fundos em março na cidade de Nova York com Biden, Obama e o ex-presidente Bill Clinton.

O presidente Biden sobe ao palco com o apresentador de TV Jimmy Kimmel e o ex-presidente Barack Obama durante uma campanha de arrecadação de fundos no Peacock Theatre em 15 de junho de 2024 em Los Angeles.



Kimmel concedeu uma entrevista moderada com Biden e Obama no caso repleto de estrelas de sábado, que abordou cuidados de saúde, aborto e a Suprema Corte. Depois de passar por uma cirurgia cardíaca em seu filho em 2017, Kimmel foi um defensor público da Lei de Cuidados Acessíveis aprovada durante o governo Obama. Mas o Sr. Houve um contraste entre Biden e seu oponente republicano, o ex-presidente Donald Trump. Fundamentos de Programação.

“Eu não fiz nada e poderia ter feito melhor do que ele”, disse o Sr. Biden disse no início do debate.

Quem vencer em novembro nomeará dois juízes para a Suprema Corte, o Sr. Biden disse que era uma referência às possíveis vagas nos próximos quatro anos.

“A Suprema Corte nunca foi assim. Está além da hierarquia”, disse o Sr. Biden disse sobre a atual maioria de 6-3 dos conservadores na Suprema Corte.

Clooney e Roberts iniciaram a pré-programação no evento de sábado. Senhor. Biden fez parte do entretenimento antes de sua discussão com Obama e Kimmel.

Outras celebridades como Keegan-Michael Key, Connie Britton, Misha Collins, Jerry Ryan, Jonathan Del Argo, Mandana Dayani, Blake Cooper Griffin e Adam Mead, De acordo com a campanha de Biden, havia pessoas na lista de convidados da arrecadação de fundos.

Os preços dos ingressos para o evento de sábado variaram de US$ 250 a US$ 500 mil, embora os doadores de base possam assistir à arrecadação de fundos por US$ 20.

Atores de Hollywood estiveram em campanha nas últimas semanas em apoio a Biden. Robert De Niro participa de uma coletiva de imprensa de campanha em maio, do lado de fora de um tribunal de Manhattan, onde está em andamento o julgamento do ex-presidente Donald Trump. Ralph, da “Abbott Elementary”, fez campanha na Pensilvânia com a vice-presidente Kamala Harris, e Jane Fonda apareceu em um evento de campanha em Reno, Nevada, com a primeira-dama Jill Biden na sexta-feira.

O dinheiro chega num momento em que a disputa entre Biden e Trump, o candidato presidencial republicano, está acirrada. A Enquete da CBS News Nos estados decisivos desde junho, o Sr. Biden subiu 1 ponto, um empate virtual. A campanha de Biden diz que o dinheiro arrecadado no sábado irá para suas operações de base (escritórios de campo, equipe) e mídia paga.

“Veremos uma participação recorde e sem precedentes no mundo da mídia e do entretenimento neste sábado. O entusiasmo e o comprometimento de Biden/Harris não poderiam ser mais fortes. Todos entendemos que esta é a eleição mais importante de nossa vida. .” disse o copresidente da campanha Biden-Harris e cineasta Jeffrey Katzenberg.

Senhor. Embora Biden tenha tido uma vantagem monetária substancial durante grande parte do ciclo, o Sr. Trump realizou sua própria arrecadação de fundos. diz sua campanha arrecadou US$ 52,8 milhões Em 24 horas, ele foi condenado por 34 crimes em seu julgamento de “silêncio”.

A campanha de Trump diz que levantou um Um recorde de US$ 50,5 milhões Em uma arrecadação de fundos em abril na Flórida.

Na arrecadação de fundos o Sr. O envolvimento de Clooney trouxe alguma intriga O Washington Post Em junho, foi relatado que Biden havia convidado um advogado da Casa Branca para expor suas queixas ao criticar o Tribunal Penal Internacional (TPI), onde trabalha a esposa de Clooney, Amal. Biden criticou o TPI Pedido de mandados de prisão O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant.

Dias depois, a campanha de Biden enviou um discurso de arrecadação de fundos de Clooney.

“Não estou exagerando quando digo que esta eleição é a luta das nossas vidas”, explodiu o discurso de Clooney. “É uma escolha entre aqueles que querem arrastar a América de volta ao passado e aqueles que querem levar a América para o futuro.”

