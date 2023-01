LeBron James e Giannis Antetokounmpo foram eleitos capitães do All-Star

Boston — Lebron James E Giannis Antetokounmpo Eles foram nomeados capitães de ambas as equipes que participarão do jogo All-Star da NBA de 2023 no próximo mês em Salt Lake City.

James Relações Kareem Abdul-Jabbar — Ele se tornaria o maior artilheiro de todos os tempos da liga — 19 na maioria dos jogos All-Star. James já foi capitão em cada um dos seis anos em que ocupou o cargo. Equipes individuais. A estrela do Los Angeles Lakers teve uma média de 29,9 pontos, 8,5 rebotes e 7,0 assistências em sua temporada de 38 anos na NBA.

Antetokounmpo será capitão pela terceira vez na carreira, tendo-o feito em 2019 e 2020, e será All-Star pela sétima época consecutiva. A estrela do Milwaukee Bucks tem uma média de 31 pontos, 12 rebotes e 5,3 assistências nesta temporada para o Bucks, que entra na quinta-feira meio jogo atrás do Philadelphia 76ers em segundo lugar na Conferência Leste.

Juntando-se a James entre os titulares selecionados na Conferência Oeste está o atacante do New Orleans Pelicans Zion WilliamsonDenver Nuggets Center Nikola JokicGuarda do Golden State Warriors Stephen Curry e armador do Dallas Mavericks Luka Doncic.

Outros titulares do Leste ao lado de Antetokounmpo são os atacantes do Brooklyn Nets Kevin Durant E seu companheiro de equipe Kyrie IrvingAvançado do Boston Celtics Jayson Tatum e armador do Cleveland Cavaliers Donovan Mitchell.

Os iniciantes são selecionados por A Processo de votação ponderada Os votos dos torcedores pesam 50% do resultado final, com as porções do jogador e da mídia contando com 25% cada.

Filadélfia 76ers centro Joel Embiid Perdeu o corte depois de terminar em terceiro entre os jogadores da linha de frente leste no Player and Media Rankings e em quarto. Voto dos fãs. Embiid recebeu 4.900.482 votos de fãs contra 5.221.720 de Tatum.

Lakers para a frente Anthony Davis West terminou em terceiro na votação dos fãs entre os jogadores da linha de frente, mas em sétimo e sexto nas classificações de jogadores e mídia, respectivamente.

Três grupos de votação determinaram a abertura: • Ventiladores (50%)

• Jogadores da NBA (25%)

Três grupos de votação determinaram a abertura: • Ventiladores (50%)

• Jogadores da NBA (25%)

• Painel de Mídia 25%)

Jokic, o jogador mais valioso por duas vezes, está tendo outra temporada impressionante, com média de 25,1 pontos, 11 rebotes e 9,9 assistências em 62% dos arremessos para o Nuckets, líder da Conferência Oeste, e está jogando em seu quinto All-Star Game consecutivo. . Williamson, em sua segunda aparição no All-Star Game, tem média de 26 pontos, 7 rebotes e 4,6 assistências em 29 jogos, mas está afastado desde 2 de janeiro devido a uma lesão no tendão da coxa.

Curry, agora nove vezes All-Star, está se recuperando de uma lesão no ombro que lhe custou algumas semanas nesta temporada. Ele teve média de 29,3 pontos, 6,2 rebotes e 6,2 assistências. Dancic, que lidera a NBA com 33,8 pontos por jogo, 9,1 rebotes e 8,6 assistências, é a quarta escolha consecutiva.

Durant, 13º All-Star, em janeiro. 8 depois de sofrer uma entorse MCL, perdendo a terceira temporada consecutiva com a lesão. Durant jogou pela última vez no All-Star Game de 2019. , quando foi eleito seu jogador mais valioso. Mas ele perdeu toda a temporada 2019-20 devido a uma cirurgia no tendão de Aquiles rompido e, em seguida, perdeu todos os jogos das duas últimas temporadas – ambas as vezes em que foi nomeado capitão – devido a lesões. Nas semanas que antecedem os Jogos.

“Mais um ano sem jogar contra meus antigos companheiros de equipe, eu pensei, ‘S —-. Naquele ponto, eu poderia muito bem ter perdido o All-Star Game e não jogado contra LeBron James em casa'”, disse Durant . No início desta semana, quando questionado sobre sua frustração por perder outra parte da temporada devido a lesões. “Essas são as coisas pelas quais estou ansioso. … Mais do que apenas jogar todos os jogos, estou ansioso por essas coisas. Mas isso faz parte do basquete.”

Enquanto isso, após uma média de 26,8 pontos, 5,1 rebotes e 5,2 assistências para o Nets até agora nesta temporada, Irving, agora oito vezes All-Star – “foi suspenso pelo time por vários jogos por não rejeitar o anti-semitismo”, seguindo seu tweet promovendo uma imagem com tropos anti-semitas.

Tatum, agora jogando em seu quarto All-Star Game – como titular designado, depois de Durant na última temporada – estrelou pelo Celtics, líder da liga, com média de 31 pontos, 8,6 rebotes e 4,4 assistências. Mitchell também fará sua primeira largada, na cidade que ele chamou de lar nos últimos cinco anos.

Mitchell, fazendo sua quarta aparição consecutiva no All-Star Game, teve uma ótima temporada em sua primeira campanha com o Cleveland Cavaliers após uma negociação de grande sucesso para o nordeste de Ohio em setembro. Ele teve média de 28,3 pontos, 4,0 rebotes e 4,8 assistências para um time de Cleveland que espera chegar aos playoffs pela primeira vez em 30 anos sem LeBron James no elenco.

“Estou definitivamente abençoado e honrado por fazer parte disso”, disse Mitchell à TNT em uma entrevista em vídeo logo após o anúncio. “Você sabe que sempre tem um chip no ombro, especialmente quando está negociando e está em uma situação [in Cleveland] Onde … esses caras acreditam em mim, eles saem e acreditam em mim pelo que estou fazendo. E eu não estaria aqui sem meus companheiros e treinadores.

Os sete All-Star reservas de cada conferência, votados pelos treinadores em cada conferência, serão anunciados na próxima quinta-feira. Este ano, pela primeira vez, as equipes serão determinadas por um draft ao vivo pouco antes do início do jogo do próximo mês, em oposição a um draft gravado realizado nas semanas anteriores ao jogo.

Como capitães, James e Antetokounmpo são responsáveis ​​pela construção de seus times.