Rússia encerra acordo de grãos com a Ucrânia O que isso significa para os preços – e Putin

Vladimir Putin está sinalizando que quer se retirar do acordo de grãos com a Ucrânia desta vez. A Iniciativa de Grãos do Mar Negro, como o acordo é formalmente conhecido, ajudou a Ucrânia a manter exportações mais ou menos normais de trigo, milho e outros produtos básicos no ano passado e reduziu os preços mundiais após a invasão da Rússia em fevereiro de 2022.

Moscou desistiu do acordo em 17 de julho, dizendo que as Nações Unidas e os parceiros ocidentais haviam renegado as obrigações de facilitar as exportações de grãos e fertilizantes para a Rússia. Putin enfatizou isso com bombardeios agressivos de portos ucranianos. “A expiração do acordo corre o risco de comprometer a segurança alimentar global”, disse David Miliband, chefe do Comitê Internacional de Resgate.

Os mercados também estão assustados. O Chicago Futures para o trigo, que a Ucrânia fornece cerca de um décimo das exportações mundiais, subiu 6%. No entanto, não é um pânico em termos de ingredientes. Ainda há uma boa chance de que a Rússia volte a aderir ao acordo.

Do ponto de vista dos negócios frios, é um mau negócio para Moscou, permitindo que seu adversário do tempo de guerra ganhe bilhões enquanto reduz o custo das vendas para a própria concorrência da Rússia. Mas o acordo de grãos beneficia os dois amigos internacionais mais importantes de Putin, China e Turquia. Pequim tem sido o melhor cliente das exportações ucranianas até agora. A Turquia intermedia todas as exportações e colhe prestígio global.

“O negócio de grãos é importante tanto para a Turquia quanto para a China, e não há alternativa para a dependência da Rússia deles”, disse Alexandra Prokopenko, estudiosa do Carnegie Russia Eurasia Center. Os danos acidentais causados ​​por mísseis russos à Embaixada da China em Odesa, principal porto da Ucrânia, não vão facilitar as relações com Pequim.

READ Johnny Depp volta à fama com filme de abertura de Cannes Anúncio – Role para continuar

Prokopenko diz que Putin pode estar buscando uma reentrada que salve a face quando ele sediar uma cúpula de líderes africanos a partir de 27 de julho. Putin anteriormente ofereceu grãos russos gratuitos para “países africanos em necessidade particular”.

Em segundo lugar, a Ucrânia desenvolveu rapidamente seus Planos B. Michael Maktowitz, analista sênior de commodities do Rabobank, diz que isso aumentou oito vezes a capacidade nos terminais de grãos perto da foz do rio Danúbio. A partir daí, as remessas podem chegar ao Mar Negro através das vizinhas Romênia ou Moldávia. No geral, a Ucrânia poderia atingir cerca de 80% de suas exportações de grãos pré-guerra por meio de rotas alternativas protegidas do ataque russo, calcula Maktowitz.

Oksana Antonenko, membro global do Instituto Kennan, disse que, apesar da flexibilidade muscular da Rússia, Kiev poderia enviar o navio de seus próprios portos no Mar Negro. “O poder militar da Rússia é muito fraco”, diz ele. “Se os aliados ocidentais fornecerem fundos de seguro, ‘executar um bloqueio’ é totalmente possível.”

Anúncio – Role para continuar

O Ministério da Defesa da Rússia tentou reprimir essa conversa, alertando que navios mercantes com destino à Ucrânia seriam considerados “envolvidos” na guerra.

Os mercados já contabilizaram os danos significativos da guerra à agricultura ucraniana, diz Maktowitz. Os preços mundiais do trigo estão cerca de um quarto acima dos níveis pré-pandêmicos. O milho, outra exportação agrícola estratégica da Ucrânia, responde por mais de 40%. 15% da capacidade de grãos da Ucrânia está fora do ar devido à proximidade de zonas de guerra.

“A Ucrânia é um dos maiores pesos-pesados ​​da agricultura mundial”, diz Maktowitz. “O medo econômico contínuo de seus agricultores aumentará os preços dos grãos.”

Para isso, não há uma conclusão clara.

Anúncio – Role para continuar

E-mail: editors@barrons.com