'Mona Lisa': manifestantes jogam sopa em quadro do Louvre em Paris

Os manifestantes jogaram sopa”MonalisaA pintura esteve em Paris no domingo, mas foi protegida de danos por uma caixa de vidro.

O grupo ambientalista Riposte Alimentaire – que se traduz aproximadamente como “resposta alimentar” – disse que dois manifestantes envolvidos na sua campanha estavam por trás do vandalismo.

A Vídeo O incidente mostrou manifestantes jogando sopa de laranja em garrafas e se dirigindo ao público sob uma barreira de segurança. “O que é mais importante: a arte ou o direito à alimentação saudável e sustentável?” ouve-se perguntar.

O Museu do Louvre reabriu a sala “Salle des États” que abrigava a “Mona Lisa” depois de ter sido evacuada.

“Dois ativistas do movimento ambientalista ‘Riposte Alimentaire’ borrifaram sopa de abóbora no vidro protetor que protege a Mona Lisa neste domingo, 28 de janeiro de 2024, às 10h (4aET)”, disse o comunicado do museu.

“A equipe de segurança do Louvre interveio imediatamente.”

O museu disse que havia feito uma reclamação.

Postando no X, anteriormente conhecido como Twitter, a ministra da Cultura francesa, Rachida Dati, condenou os protestos. “A Mona Lisa, como a nossa herança, pertence às gerações futuras”, disse ele escreveu. “Nenhuma razão pode justificar ser alvo!”

“Dou todo o meu apoio à equipe do @museeLouvre”, disse Tati, que foi nomeada ministra da Cultura pelo novo primeiro-ministro da França, Gabriel Attall, no início deste mês.

A obra-prima de Leonardo da Vinci, “Mona Lisa”, está exposta no Museu do Louvre. A pintura mais famosa do mundo. Todos os anos, milhões de visitantes fazem fila para ver, fotografar ou posar com a pequena obra de arte, que tem mais de 70 centímetros de altura e menos de 60 centímetros de largura.

Pintado no início do século XVI, o misterioso retrato conhece tanto o vandalismo quanto o roubo.

Era Roubado em 1911 Um funcionário do Louvre elevou seu perfil internacional e, na década de 1950, a parte inferior da tela foi exposta a um ataque com ácido, levando o museu a aumentar as medidas de segurança em torno da obra, incluindo vidros à prova de balas.

Em 2009, uma mulher com raiva jogou uma xícara de cerâmica na pintura, quebrando a xícara, mas deixando a pintura ilesa.

Então, em 2022, um visitante Cobertura revestida Vidros de proteção de pintura renascentista por toda parte.

