Avalanche indiana no Himalaia mata sete turistas no norte da Índia

Uma avalanche atingiu uma passagem na montanha do Himalaia no nordeste da Índia na terça-feira, matando sete pessoas, incluindo uma menina de 6 anos, e ferindo pelo menos 13 outras. Uma operação de busca e salvamento foi iniciada, mas cancelada após algumas horas devido ao mau tempo.

Uma avalanche ocorreu por volta do meio-dia perto da alta passagem de Nathu La, perto da fronteira com o Tibete, no estado indiano de Sikkim. turistas Com sua bela paisagem alpina.