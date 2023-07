Scoot Henderson, do Trail Blazers, e Amen Thompson, do Rockets, com lesões no jogo da Summer League

LAS VEGAS – O novato do Portland Trail Blazers, Scoot Henderson, não voltou depois de deixar sua estreia na NBA Summer League contra o Houston Rockets no terceiro quarto com uma lesão não revelada no ombro direito.

E ele não foi o único novato notável lesionado no jogo.

O novato do Rockets, Amen Thompson, a quarta escolha geral no draft de 2023 da NBA, deixou o mesmo jogo no final do quarto período com uma lesão no tornozelo esquerdo. Ele se machucou ao bloquear um chute do pivô do Blazers, Ibou Badji, faltando cerca de 50 segundos para o final, depois que os dois se enredaram sob a cesta.

Henderson, a terceira escolha no draft do mês passado, terminou com 15 pontos, seis assistências e cinco rebotes em 21 minutos. Não ficou imediatamente claro como Henderson se machucou, e o técnico de verão do Blazers, Jonah Hersku, disse que não sabia quando ou como a lesão ocorreu.

“Tenha cuidado”, disse Hersku.

Os Blazers não disponibilizaram Henderson, dizendo que queriam levá-lo a uma instalação onde ele pudesse receber um médico adequado. Ele saiu do vestiário com fones de ouvido em volta do pescoço e parou para uma breve conversa com o técnico Chauncey Billups. Ele então atendeu um telefonema, segurou o telefone com a mão esquerda e foi escoltado para fora da arena pelo pessoal do Blazers. Henderson voltou à arena uma hora após o jogo para apertar as mãos e apertar as mãos de familiares e amigos nas arquibancadas. Ele levantou o braço direito várias vezes e saltou sobre a amurada com a mão direita para contato. Não parece que ele está carregando um ombro.

O companheiro de equipe Chris Murray disse que não tinha ideia de que a lesão era séria. “Não é tão ruim. Ele vai ficar bem”, disse Murray. “É algo que você não quer forçar muito na liga de verão.” Murray disse que baseou sua opinião na leitura da linguagem corporal de Henderson no vestiário. ” Não sou médico, não conheço os meandros do corpo humano. . (Mas) acho que ele está bem. Não se preocupe com isso.

Thompson marcou 16 pontos com cinco assistências em 28 minutos.

“Bloquei o chute, caí na perna dele e torci o tornozelo”, disse Thompson mais tarde. “Realmente depende da equipe (se ele jogar neste fim de semana). Eu sei que ficarei bem, mas cabe à equipe me manter fora da temporada.

Henderson e Thompson foram o aquecimento para a escolha nº 1 e estreia do chefe internacional Victor Wembayama, uma estreia agendada com o San Antonio Spurs após o jogo Blazers-Rockets no mesmo Thomas and Mack Center Court em Las Vegas.

Os Rockets venceram por 100 a 99 em um chute certeiro de Jabari Smith Jr., a terceira escolha geral no draft de 2022.

Jason Quick e Kelly Igo contribuíram para este relatório.

