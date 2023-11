O Presidente de Ética da Câmara apresentou resolução para expulsar o Deputado Jorge Santos do Congresso

WASHINGTON – O presidente do Comitê de Ética da Câmara, Michael Guest, R-Miss., apresentou uma resolução na manhã de sexta-feira para expulsar o deputado George Santos, R.N.Y., do Congresso.

A resolução surge um dia depois de o painel ter divulgado um relatório contundente concluindo que “evidências substanciais” concluíram que Santos “violou leis criminais federais”, incluindo a utilização de fundos de campanha para fins pessoais e a apresentação de relatórios de campanha falsos.

“As evidências encontradas na investigação do subcomitê investigativo do comitê de ética são suficientes para justificar uma condenação e a punição mais apropriada é a expulsão”, disse Guest em comunicado na sexta-feira. “Portanto, afastando-me do processo do comitê e da minha função como presidente, apresentei uma moção para desocupar.”

A resolução dizia que Santos era “inapto para servir como membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos” devido às suas “graves violações”.

Uma votação sobre o despejo poderá ser realizada já na semana seguinte ao Dia de Ação de Graças. A Câmara retorna em 28 de novembro.

O gabinete de Santos não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a resolução de expulsão.

Após a divulgação do relatório de ética, Santos anunciou quinta-feira que não buscará a reeleição no ano que vem.

O comitê de ética encontrou vários gastos de campanha suspeitos que não pareciam ter uma “conexão com a campanha”, segundo o relatório. O relatório do comitê detalhou despesas nas lojas Hermès e Ferragamo e em um Airbnb enquanto ele estava nos Hamptons. Only Fans, um site baseado em assinatura usado para hospedar escapadelas de fim de semana, tratamentos de botox e pornografia.

No início deste mês, Santos sobreviveu a uma tentativa de expulsá-lo do Congresso: 179 deputados votaram a favor da expulsão, 213 votaram contra e 19 votaram a favor. É necessária uma maioria de dois terços dos parlamentares para destituir um membro da Câmara.

Os legisladores disseram que querem esperar até que o Comitê de Ética emita seu relatório sobre a investigação de Santos.