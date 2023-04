Golfistas do LIV tiveram resultados mistos após a primeira rodada do Masters

Mark SchlabachEscritor sênior da ESPN4 minutos de leitura

Augusta, G. — Ex-campeão do Masters Patrick Reed ouviu todas as piadas sobre os membros da LIV Golf League não poderem competir pela jaqueta verde esta semana porque não jogam mais golfe sério e jogam apenas 54 buracos em torneios.

“Da última vez que verifiquei, era eu que usava a jaqueta verde”, disse Reid, campeão do Masters de 2018.

Os 17 jogadores da LIV Golf League que competiram na primeira rodada do 87º Masters no Augusta National Golf Club na quinta-feira tiveram resultados mistos. O tetracampeão principal Brooks Koepka liderou a primeira rodada com 65 abaixo do par. O atual vencedor do Open Championship, Cameron Smith, está 2 abaixo, enquanto os ex-campeões do Masters Dustin Johnson, Phil Mickelson e Reed estão 1 abaixo. .

Alguns ex-campeões importantes agora jogam na LIV Golf League. Bryson DeChambeau foi 2 over, Louis Oosthuizen foi 4 over e o bicampeão do Masters Bubba Watson foi 5 over.

“Vou jogar contra o Augusta National no Masters, e o que quer que eu lance, é um dia incrível”, disse Mickelson, que perdeu o torneio do ano passado. “Tentando aproveitar o dia e não me estressar muito.”

Koepka, que terminou em segundo no Masters de 2019, atrás de Tiger Woods, junta-se ao norueguês Viktor Hovland e ao espanhol Jon Rahm após 18 rodadas.

“Foi muito bom”, disse Koepka. “Quero terminar com dois birdies. Correr amanhã e domingo, esse é o objetivo.”

Não muito tempo atrás, Koepka, 32, poderia ter se perguntado se voltaria a esse nível. Em março de 2021, Koepka escorregou e deslocou o joelho direito em sua casa na Flórida. Ele disse que quebrou a rótula tentando colocá-la de volta no lugar. Ele rompeu o ligamento patelofemoral medial, que liga a rótula ao fêmur.

“Minha perna estava de lado e para fora”, disse Koepka. “Minha perna foi amputada e, quando a coloquei de volta, porque a rótula já estava quebrada – entrou muito bem. Foi muito fácil.”

Koepka jogou no Masters de 2021 menos de um mês após a cirurgia e perdeu o corte. Ele também perdeu os fins de semana no ano passado. Ele disse que os cirurgiões disseram que levaria 18 meses para se recuperar totalmente.

Koepka teve oito birdies e um bogey na rodada. Koepka venceu o torneio LIV da semana passada em Orlando, Flórida.

“Acho que não reinventei nada”, disse Koepka. “Sou saudável, então posso seguir o caminho que quero. Se seu corpo não permite que você faça as coisas que deseja, é frustrante e, de repente, você desenvolve muitos hábitos ruins. Então, você tenta obter de não ser saudável, leva um tempo e, de repente, você sai desses maus hábitos. É necessário. Quando você se liberta, é bom.

Mickelson, três vezes vencedor no Augusta National, foi o último candidato no Masters em 2015, quando empatou em segundo lugar. Ele teve seis birdies na primeira rodada, incluindo um memorável no segundo buraco par 5. Depois de enganchar seu drive de 336 jardas nas árvores à direita, Mickelson acertou seu motorista na palha do pinheiro. Seu segundo chute foi para a esquerda no fairway e parou em um caminho de carrinho. Após uma queda, Mickelson acertou um flop de 76 jardas a 5 pés para um birdie putt.

Mickelson disse que duas tacadas ruins levaram a um double bogey no par 4 11º e outro bogey no par 3 16º.

“Acertei muitos arremessos bons hoje e tive a chance de acertar um tiro rasteiro”, disse Mickelson. “Mas o problema com o qual estou lidando é o seguinte: vou fazer duas tacadas e isso vai me custar quatro tacadas em 11 e 16. Tenho que continuar trabalhando para eliminar isso. Estou acertando tacadas boas o suficiente para fazer alguns. Bons números, estou me divertindo, acertando as tacadas novamente e curtindo uma boa pilotagem.”

Mickelson acertou 11 de 14 fairways e 12 de 18 greens.

“Você tem que ser um pouco mais afiado em uma ou duas tacadas, porque a penalidade por uma falta em campeonatos importantes é bastante severa”, disse Mickelson. “Também não estou dando um tiro no pé. Tenho que sair com uma boa rodada amanhã.”