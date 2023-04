Um homem do condado de Alpine que desapareceu no México foi encontrado morto meses depois

O corpo de um homem do norte da Califórnia desaparecido desde 11 de fevereiro foi encontrado em um cemitério secreto na península mexicana de Baja California, disseram promotores do estado de Baja California Sur na quarta-feira. O promotor estadual Daniel de la Rosa disse que um morador local e sua irmã foram presos em conexão com o assassinato, que, segundo ele, resultou de uma disputa sobre um acidente de trânsito. O corpo de Wilmer Trivett foi encontrado perto de um local tranquilo por um cachorro especialmente treinado. Dodos Santos é uma cidade na costa do Pacífico. Trivett estava acampando na área em seu trailer quando foi encontrado queimado em 23 de fevereiro. Os promotores disseram que parece que Trivett se envolveu em um acidente de trânsito com os dois suspeitos há algum tempo. disse De La Rosa Trivett. Ele alega que pagou aos dois cerca de $ 2.500 por danos ou ferimentos, mas a dupla decidiu que não era o suficiente e então o sequestrou e matou. Os dois suspeitos respondem por homicídio. Seus nomes completos não foram divulgados de acordo com a lei mexicana. Os promotores listaram a idade de Trivett como 80, mas não forneceram uma cidade natal. No entanto, estações de TV americanas relataram que Trivette é de Markleville, Califórnia, perto de Lake Tahoe.

